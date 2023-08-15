Türkiye'deki göller haritası

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Sulama, balıkçılık ve ulaşım gibi çeşitli şekillerde faydalanılan Türkiye göllerinin yüksekliklerinin doğuya doğru gidildikçe arttığı bilinmektedir. Peki, Türkiye’nin en büyük 3 gölü hangisidir? Türkiye’deki göllerin özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Türkiye’deki Göllerin Özellikleri

Derinlikleri, genişlikleri ve suların türü birbirinden ayrılmakta olan Türkiye’deki göllerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye’de yer alan göller her ne kadar sayıca fazla olsa da kapladıkları alan açısından oldukça küçüktür.

Türkiye’deki gölleri doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Oluşum şekillerine göre Türkiye’deki göller; volkanik, tektonik, buzul, doğal set ve karstik olmak üzere beş ayrı türe ayrılmaktadır.

Göllerin yükseklikleri, Türkiye’nin yükselti haritasına paralel olarak doğuya doğru gidildikçe artmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi’nin güneyi, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi; göllerin yoğun olduğu alanlar olarak dikkat çekmektedir.

Dışarıya bir akıntısı olan göller tatlı; akıntısı olmayan göller ise tuzlu sudan meydana gelmektedir.

Tatlı sudan meydana gelen göller, sulama ve balıkçılık alanlarından kullanılmaktadır.

Türkiye’de yer alan göllerin büyük bir çoğunluk tektonik hareketler neticesinde meydana gelen çukurlarda oluşmuşlardır.

Türkiye’deki Göllerin İsimleri ve Yerleri

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Türkiye’de kaç tane göl var diye bir soru sorulduğunda verilecek cevap 100’ün üzerinde olacaktır. Büyük bir çoğunluğu tektonik ve doğal set gölleri olarak karşımıza çıkan bu göller, Türkiye’nin 7 bölgesine dağılmış olarak bulunmaktadır.

Kapladıkları alan, derinlik ve suların yapısı olarak birbirinden ayrılan Türkiye’deki göller, oluşumlarına göre volkanik, karstik, tektonik, buzul ve doğal set gölleri olarak 5 ayrı grupta incelenmektedir:

Tektonik Göller

Kıvrılma, çökme ve kırılma gibi yer kabuğunda meydana gelen hareketler neticesinde ortaya tıkan tektonik göller, kapalı bir havzada yer almaları sebebiyle oldukça tuzlu bir sudan meydana gelirler. Türkiye’de yer alan tektonik göller ise şu şekildedir:

Marmara Bölgesi Tektonik Gölleri: İznik, Manyas, Sapanca ve Ulubat gölleri.

Akdeniz Bölgesi Tektonik Gölleri: Burdur, Eğirdir, Beyşehir ve Acıgöl.

Doğu Anadolu Bölgesi Tektonik Gölleri: Hazar Gölü.

İç Anadolu Bölgesi Tektonik Gölleri: Tuz Gölü, Akşehir ve Eber gölleri.

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Volkanik Göller

Volkanik faaliyetler neticesinde patlama çukurları ve kraterlerde meydana gelen göllere volkanik göller adı verilmektedir. Türkiye’deki volkanik göller ise şunlardır:

Doğu Anadolu Bölgesi Volkanik Gölleri: Nemrut Gölü.

Akdeniz Bölgesi Volkanik Gölleri: Gölcük gölleri.

İç Anadolu Bölgesi Volkanik Gölleri: Acıgöl ve Meke Tuzlası Gölü.

Buzul Set Gölleri

Buzulların aşındırması sonucu ortaya çıkan çukurlarda oluşan göllerdir ve Türkiye’deki buzul set gölleri şu şekildedir:

Doğu Anadolu Bölgesi Buzul Set Gölleri: Çıldır Gölü.

Marmara Bölgesi Buzul Set Gölleri: Kilimli Göl, Aynalı Göl. (Uludağ)

Karadeniz Bölgesi Buzul Set Gölleri: Mal Gölü ve Deli Göl.

Karstik Göller

Dolin, uvala ya da obruk eriyebilen kayaçlarda oluşan çukurlarda biriken sulardır. Türkiye’deki karstik göller ise şu şekildedir:

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İç Anadolu Bölgesi Karstik Gölleri: Obruk gölleri.

Akdeniz Bölgesi Karstik Gölleri: Salda, Elmalı ve Suğla gölleri.

Doğal Set Gölleri

Bir çukurun önünün doğal setlerle kapanması durumunda ortaya çıkan göllerdir ve bu göller; kıyı set gölü, alüvyal set gölü, heyelan set gölü ve volkanik set gölü olarak dörde ayrılmaktadırlar.

İstanbul’da yer alan Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri; kıyı set göllerinin, Trabzon’da yer alan Sera, Bolu’da bulunan Abant ve Erzurum’da yer alan Tortum gölleri; heyelan set göllerinin, Ankara’da bulunan Eymir ve Mogan gölleri; alüvyal set göllerinin, Ağrı’da yer alan Balık Gölü ise volkanik set göllerinin en önemli örnekleridir.

Türkiye’nin 3 Büyük Gölü

Türkiye’de yer alan en büyük üç göl sırasıyla; Van Gölü, Tuz Gölü ve Beyşehir Gölü’dür. Bitlis ile Van sınırları içinde yer alan Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü olmasıyla da dikkat çekmektedir. İkinci sırada yer alan Tuz Gölü ise Ankara, Konya ve Aksaray’ın kesişme noktasında yer almaktadır. Türkiye’nin üçüncü büyük gölü ise Göller Yöresi adı verilen ve Isparta ile Konya sınırları içinde yer alan göldür.

Türkiye Göller Haritası