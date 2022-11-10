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Türkiye'deki en zehirli mantar 'Köygöçüren' nasıl anlaşılır? Mantarın zehirli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Türkiye'deki en zehirli mantar 'Köygöçüren' nasıl anlaşılır?

Türkiye’de gözle görülür olarak yaklaşık 30 bin tür mantar olduğunu Mikolog Jilber Barutçiyan söylüyor. Ülkemiz mantar açısından oldukça zengin, ancak öldürücü mantarlara dikkat etmek gerekiyor.

Giriş: 10.11.2022 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • GERİ DÖNÜŞÜ YOK, ÇOK İYİ AYIRT EDİLMELİ!

    Türkiye’de mantar ölümlerinin yüzde 95’ne neden olan “köygöçüren” olarak biliniyor mantar biliminde adı ise Amanita Phalloides’tir. Ülkemizde en çok bulunan zehirli mantarlardan birisidir. En çok İstanbul, Bolu, Kastamonu ve Giresun bölgelerinde görülüyor.

  • 24 VEYA 48 SAAT SONRA İLK BELİRTİLER ORTAYA ÇIKIYOR!

    Mikolog Jilber Barutçiyan’nın söylediğine göre köygöçüren mantarının 50 gramı bir insanı öldürebilecek zehire sahip.  Yani 1 kilo ağırlığına 1 gram zehir etkilidir. Köygöçüren mantarı yendikten 24 veya 48 saat sonra belirti verir.

  • KANLI İSHAL İLE BELİRTİ VERİYOR!

    İlk belirtiler kanlı ishal olarak ortaya çıkar ve daha sonra hastanın karaciğerini yüksek oranda tahrip ederek ölümüne neden olur.

    Köygöçüren mantarının etkisi uzun sürmektedir. Yaklaşık olarak 10 gün boyunca hasta tedavi edilmeye çalışsa bile kurtarılamaz.

  • KÖYGÖÇÜREN MANTARI DİĞER MANTARLARDAN NASIL AYIRT EDİLİR?

    Gösterişli bir mantar olan köygöçüren yenilebilen bir mantarın yanında yetişebiliyor. Ayırt edebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Mantarın üst yapısı zeytin yeşili bir renktedir. Ama alt kısmı bembeyazdır. Ayrıca zehirli mantarlarda olan bir diğer özellikte kök kısımlarımda yumurta şekline benzer bir bölüm bulunur, köygöçüren mantarının kök kısmında da bu yumurta bulunur.

  • TOPLANAN MANTARLAR TÜKETİLMEDEN ÖNCE MUHAKKAK ARAŞTIRILMALI!

    Mantar toplamış ve tüketecek olanlar yemeden önce bilir kaynaklardan, o mantarın yenip yenmeyeceğini araştırmalı.  Ayrıca zehirli mantarları hayvanlar tüketebilir, bir hayvan tüketiyor diye sizde aldanıp o mantarı yemeyin.

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