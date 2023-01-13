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Akaryakıt markası Shell, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de faaliyete geçişinin 100'üncü yılını kutluyor. Shell Türkiye'nin, ülke çapındaki bin 150 istasyonu, 68 ülkeye ihracat yapan madeni yağ fabrikası, elektrik, doğalgaz, havacılık, denizcilik, kimya ve hidrokarbon arama alanlarındaki faaliyetleri ile bir enerji şirketi konumunda olduğunu kaydeden Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şirketin 100 yıl içindeki faaliyetlerinden bahsetti. Erdem, 1955 yılında Güneydoğu bölgesinde başlanan petrol arama ve üretim faaliyetlerine 40 yıl boyunca devam ettiklerini anlatarak, "Cumhuriyetimizin 50'inci yılında istasyonlarında yerli petrolden rafine edilmiş akaryakıt satma ayrıcalığına sahip bir şirket olduk. Örneğin 1968’de 1.3 milyon tonun üzerinde yerli ham petrol üretimi gerçekleştirmiştik. Bu o yıl Türkiye’nin toplam ham petrol üretiminin yüzde 51.8’ine denk geliyordu. 1971’de bu oran yüzde 54’e çıktı" bilgilerini paylaştı. 1996 yılında ara verilen faaliyetlere 2011 yılında TPAO ile tekrar başladıklarını kaydeden Erdem, "2013'te Diyarbakır’da kaya petrolü, 2015'te Batı Karadeniz'de derin deniz sondajları yaptık. Bu alandaki çalışmalarımızın sonraki adımları ile ilgili TPAO ile görüşmelerimiz devam ediyor. TPAO kısa sürede hem donanım hem yetkinlik açısından çok önemli adımlar attı ve bahsettiğim batı Karadeniz’de son derece önemli keşifler yaptı, yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin rafinaj iş kolu hakkında da konuşan Ahmet Erdem, 1962 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin ilk özel petrol rafinerisi ATAŞ'ın kurucu ortaklarından olduklarını anlatarak, "ATAŞ, güneydoğu da ürettiğimiz petrol ile başlayan rafinasyon faaliyetlerine uzun süre devam etti. 2004 yılından bu yana da ülkemizin ve Akdeniz'in en büyük akaryakıt terminallerinden biri olarak hizmet veriyor" dedi. İSTASYONLARI HER GÜN 1 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLIYOR Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şirketin ticari olarak en büyük faaliyet alanının ise mobilite olduğunu belirterek, "Dünya çapında 80 ülkede 45 bin adet Shell istasyonu var. 1990’ların başında ilk elektronik pompaları, 1991’de ilk kurşunsuz benzini sunduk. 1994'te istasyon marketi konseptimizi yeniledik, bugün sayıları 800'ü aşan Select’leri açmaya başladık. 1996 yılında elektronik yakıt satış sistemi Shell Taşıt Tanıma Sistemi'ni başlattık,bugün 35 binin üzerinde firma ve 550 binin üzerinde araca hizmet veriyoruz. Taşıt Tanıma artık sadece bir yakıt satış sistemi değil, araç takip, HGS vs gibi hizmetlerle bir filo yönetim sistemine dönüştü" bilgilerini verdi.





Shell'in Ferrari ile ortak geliştirdiği ilk farklılaştırılmış ürünü olan V-Power’ı 2000 yılında satışa sunduklarını hatırlatan Erdem, "2002 yılında sadakat programı Shell Club Smart Card programını başlattık. Kendi işlettiğimiz ilk istasyonu açtık, istasyon otomasyonunu devreye aldık. Talebi karşılamak üzere, 600 Shell ve 600 Türkpetrol istasyonunu Shell markası altında buluşturan Shell & Turcas AŞ’yi kurduk. İstasyonlarımızı her gün 1 milyonu aşkın misafirimiz ziyaret ediyor" dedi. DERİNCE'DEN 68 ÜLKEYE İHRACAT Ahmet Erdem, Shell'in diğer bir faaliyet alanı olan ve üretim, inşaat, madencilik, ve ulaştırma sektörleri için en önemli girdi kalemlerinden birisi konumundaki madeni yağ hakkında da bilgiler paylaştı.

Derince'de bulunan madeni yağ fabrikasının 1965 yılında faaliyetlerine başladığını kaydeden Erdem, "Derince fabrikası, yaptığımız yatırımlar ve son dönemdeki modernizasyonu ile bugün Shell’in Akdeniz havzasındaki tek gres ve en büyük madeni yağ üretim tesisi haline geldi. İhracat yaptığımız ülke sayısı 68'e ulaştı" dedi. 33 HAVAALANINDA VE 700 LİMANDA HİZMET VERİYOR Erdem, Shell'in denizcilik iş kolumu ile ilgili olarak da, Türkiye'deki tüm limanlarda deniz madeni yağları ve teknik servis hizmeti verdiklerini söyledi. Shell Marine Türkiye'nin yerel ve uluslararası müşterilerine yüzde 30’un üzerindeki pazar payı ile ulaştığını bildiren Erdem, Türk denizcilerine 60 ülkede 700 limanda hizmet verdiklerini anlattı. Shell'in havacılık iş kolunun ise 1930’dan beri faaliyette olduğuna değinen Erdem, 10'dan fazla havalimanında günde 250'den fazla uçağa ikmal sağladıklarını ve

Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer havayollarına Türkiye dışında 33 havaalanında hizmet verdiklerini söyledi.

Öte yandan, Shell’in farklı petrokimya tesislerinden temin ettiği ürünleri 1970’den bu yana sünger, mürekkep, temizlik, yalıtım, kozmetik gibi geniş bir endüstri yelpazesinin üreticisi olan müşterilerinin kullanımına sunduklarını da aktaran Erdem, şirketin Türkiye’deki kimya ekibinin Doğu Avrupa ve Ortadoğu’daki müşterileri de yönettiğini anlattı. 'ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNUYORUZ' Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şirketin doğalgaz ve elektrik iş kolu ile ilgili olarak konuştu. Erdem, 2007 yılında BOTAŞ’ın kontrat devirleri sonrasında doğalgaz ithalatı ve ticareti yapan ilk uluslararası enerji şirketi olduklarını anlatarak, "Ülkemiz son dönemde yapmış olduğu sıvılaştırılmış doğalgaz altyapı yatırımları ile ikmal kapasitesini büyük oranda arttırdı. Biz de Türkiye'nin en önemli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerinden biriyiz, ülkemizin enerji güvenliğine bu alanda da katkıda bulunuyoruz" dedi.

Bechtel ile olan işbirliği ve ENKA ile 1997 de başlayan süreçte Adapazarı, Gebze ve İzmir doğalgaz çevrim santrallerinin yapılmasında rol oynadıklarını da anlatan Erdem, "Shell'in global olarak Intergen’deki hisselerini satmasına kadar Türkiye’deki iş birliğimiz sürdü. 2015 yılında ise Shell Enerji A.Ş.’nin portföyüne elektrik ticaretini de kattık. Bugün ülkemizde birçok tesise elektrik sağlıyoruz" bilgilerini paylaştı. 200 İSTASYON ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK Öte yandan, Ahmet Erdem, 2050 yılına kadar Shell'in net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmayı hedeflediğini anlatarak, "Dünya çapında müşterilerimize kullandıkları enerji ürünlerine düşük ve sıfır karbonlu alternatifler belirleme ve kullanma konusunda yardımcı olmaya, yeni enerjilere olan talebi arttırmaya çalışıyoruz" dedi. Küresel iş portföyünde elektrik üretimini artırdıklarını kaydeden Erdem, "Faaliyette 2.2 GW, yapım aşamasında 5.2 GW yenilenebilir enerji kapasitemiz var. Yatırım planlama aşamasında da toplamı 40 GW’a ulaşan projeler bulunuyor. Türkiye’de şu aşamada kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan salınımlarımızı azaltmak amaçlı yatırım yapıyoruz. Derince madeni yağ tesisimize 950 kW (8 bin 160 m2) çatı güneş enerjisi sistemi kurduk, ayrıca bugün 38 istasyonumuz elektriğini güneşten temin ediyor. İstasyonlarımızın toplam kurulu gücü 1.9 MW. 2023 sonunda enerjisini güneşten alan istasyon sayımızı 200’e ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu. TOGG İLE 600 ŞARJ CİHAZI KURACAK Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ile şarj edilen elektrikli araçların bugün için en umut verici teknolojiler arasında olduğunu da vurgulayan Ahmet Erdem, "Şarj istasyonlarının güvenli, hızlı, ihtiyaç olduğu yerde ve kullanıma hazır olması büyük önem taşıyor. Elektrikli araç şarj ağımızı 2020'de yaklaşık 60 binden 2022'in sonunda yaklaşık 140 bin şarj noktasına çıkardık. Bu rakamı 2025'te kadar 500 bine, 2030'da da 2.5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ahmet Erdem, şarj istasyonu konusunda Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg ile yapılan işbirliğine de değinerek, "Shell & Turcas şirketimiz elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg ile stratejik bir işbirliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Togg’un elektrikli araç şarj çözümleri sunan Trugo markası ve Shell&Turcas, 81 ilde 180 kWs üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak. Bu kapsamda, 400 lokasyonda 600’den fazla yüksek hızlı şarj cihazı kurulacak ve cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı enerji kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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