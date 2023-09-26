Türkiye'de yapay zekâ aramaları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

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Teknolojinin gelişimi tüm zamanların zirvesine çıkarken son zamanlarda bu gelişimin en dikkat çekici ürünü ise yapay zekâlar oldu. Özellikle üretken yapay zekâ Chat GPT'nin hızlı yükselişi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyi bu yöne kaydırmayı başarıyor.

Google'ın arama trendlerinden çıkan veriler de yapay zekâya olan bu büyük ilginin Türkiye'deki gelişimini gözler önüne seriyor. Google arama trendleri verilerine göre, ilginin geçen yıldan bu yana yüzde 230, son on yılda ise yüzde 1.200 arttığı gözler önüne seriliyor.

KARİYER GELİŞTİRMEK İÇİN YAPAY ZEKÂ

Google, yapay zekânın sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkartmayı hedeflerken aynı zamanda oluşturduğu yapay zekâ ilkelerinin de yardımıyla yapay zekayı kullanırken cesur ve sorumlu olma prensibini benimsediğini de vurguluyor. Türkiye'de kullanıcılar yapay zekâyı daha iyi anlamak için Google Arama'ya başvurmalarının yanı sıra üretkenliklerini artırmak, hayal güçlerini harekete geçirmek ve kariyerlerini geliştirmek için de yapay zekayı kullanmaya başlamış durumdalar.

"Yapay zekâ ile CV hazırlama" arama ilgisi bu yıl %5000'in üzerinde arttı; "Yapay zekâ ile müzik yapma", "Yapay zekâ ile slayt yapma", "Yapay zekâ ile web sitesi oluşturma" ve "Yapay zekâ ile metin yazma" aramalarında da aynı artış görüldü. Google tarafından yayınlanan son arama trendleri, Türkiye'deki insanların 2023'te şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yapay zeka aradığını gösteriyor; ilgi geçen yıldan bu yana %230, son on yılda ise %1200 arttı. Trend olan sorgular arasında "Yapay zekâyı nasıl kullanabilirim" (geçen yıldan bu yana %1190 artış), "Yapay zeka soruları nasıl sorulur" (%5000 artış) ve "yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor" (%200 artış) yer alıyor. "Nasıl yapay zeka uzmanı olunur" aramaları da %180 oranında artarak popüler olan aramalar arasında yer aldı.

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"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu Türkiye’de artan yapay zeka arama sorgularıyla ilgili, "Dünyanın dört bir yanında insanlar zaten her gün sorumlu yapay zeka tabanlı araçları kullanıyor ve bunlardan yararlanıyor. Teknolojik ilerlemenin hızı artıyor ve bu atılımları görmek heyecan verici. Ürün ve hizmetlerinde yapay zekayı kullanan bir şirket olarak bunu doğru şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Türkiye'deki arama sorgularından hareketle insanların yapay zekaya yoğun ilgi gösterdiğini görmek mutluluk verici. Türkiye'de yapay zekaya yönelik aramaya ilgi 2023'te şimdiye kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca trendler, Türkiye'deki insanların yapay zeka aracılığıyla kariyerlerini geliştirmeye ve yeni beceriler öğrenmeye giderek daha fazla ilgi duyduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı

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YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapay zekâya yönelik aramaya ilgi büyük bir artış yaşadı. Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki kilit pazarlarda “yapay zeka” aramaları yıldan yıla 3 kat artması bunun en büyük kanıtı. Türkiye’de "yapay zekayı uygulama" sorgusu son bir yılda yüzde 300 oranında artış gösterirken "yapay zeka nedir" sorgusu yüzde 50’nin üzerinde arttı. Yapay zekanın yükselişiyle birlikte dijital becerilere yönelik ilgi de artış gösterdi. Kullanıcılar dijital becerilerini geliştirirken ve alternatif yeni kariyer yolları oluştururken de Google'a yöneliyor. "Kendi işimi nasıl kurarım" aramaları %80 artarken, "işletme/vergi numarası nasıl alınır" ve "sosyal girişimcilik nedir" aramaları sırasıyla %40 ve %20 arttı. Veri analitiği (%100 artış), bilgi teknolojileri desteği (%80 artış) ve proje yönetimi (%50 artış) alanlarındaki sertifika arayışlarının bu yıl yüksek oranda artmasıyla birlikte, kullanıcılar özellikle dijital beceriler alanında yeni nitelikler kazanmanın yollarını aradı. İnternet güvenliği (%220 artış), çevrimiçi reklamcılık (%30 artış) ve dijital pazarlama (%20 artış) da bu yıl artış gösteren dijital beceri alanları arasında yerini aldı.

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