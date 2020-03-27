AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED),'Dünya motor sporları araştırması'nda Türkiye'nin otomobil sporlarına ilginin artması konusunda öne çıktığını bildirdi.

TOSFED'den yapılan açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği hatırlatılarak, "Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen'e yaptırılan 'Dünya motor sporları araştırması'nda, Türkiye 'otomobil sporlarına ilginin artması' konusunda öne çıkan ülkelerden birisi oldu" ifadeleri kullanıldı.

Araştırmanın 2014-2019 dönemi baz alınarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Ülkemiz FIA'ya bağlı 144 ülke arasında ilk 7 ülke arasına girmeyi başarırken, bu sonuçta 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemize geri dönüşü, genç sporcularımızın Avrupa pistlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve TOSFED tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin önemli etkisi olduğu açıklandı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada konuyla ilgili TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın şu görüşleri paylaşıldı:

"Bu önemli gelişmede büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, sporumuza katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize ve sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Federasyonumuzun son 5 yıldır devam eden yönetim başarıları ile birlikte, sporcularımızın elde ettiği uluslararası dereceler ve organizasyonlarımızın kalitesi neticesinde oraya çıkan bu sonuç için otomobil sporunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz."