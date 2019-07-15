15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de internet alışverişi deneyimi özelinde yapılan araştırma, kullanıcıların alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve en çok sıkıntı yaşadıkları konuları ortaya koydu.
Londra ve İstanbul’daki ofisleriyle global ölçekte hizmet veren dijital deneyim tasarım stüdyosu Sherpa’nın “Türkiye’de İnternet Alışverişi Deneyimi” başlıklı araştırmasına göre Türkiye’de internet alışverişi çoğunlukla 20:00-23:00 saat aralığında ve bilgisayardan yapılıyor. İnternet alışverişinde ödeme yapmak için en çok kredi kartı kullanılırken, sanal kart tercih edilen ikinci ödeme aracı.
Mesai sonrası internet alışverişlerinin tavan yaptığını gösteren araştırmadan önce çıkan başlıklar şöyle:
Alışverişlerini çoğunlukla internetten yapan katılımcıların oranı (yüzde 51),çoğunlukla mağazadan yapanlara (yüzde 43) kıyasla daha yüksek. Her zaman internetten yapanların oranı yüzde 3. Her zaman mağazadan yapanların oranı da yine aynı, yüzde 3.
İnternet alışverişlerinin 14:00-23:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görülüyor. Katılımcıların internet alışverişi için gün içinde en çok tercih ettikleri zaman ise 20:00-23:00 saat aralığı.
ÇOĞUNLUK AYDA EN AZ BİR KEZ YAPIYOR
Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 40 düzeyinde) "ayda 1-2 defa" internet alışverişi yaptığını belirtiyor. Ayda en az bir kez veya daha fazla internetten alışveriş yapanların oranı ise yüzde 70’leri buluyor.
Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 62),internet alışverişlerinde bilgisayarı tercih ediyor. Bu alanda akıllı telefonların payı ise yüzde 37 düzeyinde.
Kredi kartı en sık kullanılan (yüzde 78) yöntemken, ikinci sırada (yüzde 19) sanal kredi kartı geliyor. Kapıda ödeme (yüzde 1) ve havale / EFT (yüzde 2) yöntemlerinin kullanım oranı ise oldukça düşük.
Katılımcılar için uygun fiyatlı ve indirimli ürünlere ulaşmak önemli. Fakat, ürünün kalitesinden emin olmak daha öncelikli bir hedef olduğundan, karar verirken ilk olarak yorumlara ve değerlendirmelere bakıyorlar.
KARARI KULLANICI YORUMLARI BELİRLİYOR
Kullanıcılar ürünleri incelerken öncelikle kullanıcı yorumlarına dikkat ediyorlar. Fakat, yeteri sayıda ve yeterli nitelikte yoruma ulaşamadıkları için karar vermekte zorlanıyorlar.
Ürünü satın aldıktan sonra ise kargonun gecikmesi ya da teslim edilmemesi, ürünün hatalı ya da beklenenden farklı gelmesi de internet alışverişinde karşılaşılan problemler olarak gösteriliyor.
Araştırmaya göre alışveriş sıklığı değerlendirildiğinde kadınlar ile erkekler arasında önemli bir fark olmadığı görülüyor. Kadın katılımcılara kıyasla, erkek katılımcılar internetten daha fazla elektronik eşya satın alıyor.
Erkek katılımcıların internet üzerinden en sık satın aldığı ürün grubu elektronik eşya iken; kadın katılımcılar interneti daha çok giyim (kıyafet ve ayakkabı) alışverişi için tercih ediyorlar.
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