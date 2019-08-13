Türkiye'de bir günde 27 yangın: Orman Bakanı Pakdemirli dördü hariç hepsinin söndürüldüğünü açıkladı

13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün Türkiye genelinde 15 orman yangını ve 12 kırsal alan yangını gerçekleştiğini açıkladı.
TSİ 20.00 civarında konuşan Pakdemirli, bu yangınların dördü hariç hepsinin söndürüldüğünü söyledi:
"Şu anda dört tane aktif yangınımız var. Tavşanlı-Eğriöz, Balıkesir-Marmara Adası, İzmit-Gebze ve Dursunbey. Bu dört aktif yangından üç tanesi kontrol altında gözüküyor. Tavşanlı-Eğriöz'deki yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
"Sıcaklık artışıyla beraber bugün de çok sayıda yangınla mücadele etmek durumunda kaldık. Ben yangınlara olan duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki yangın, Mestanağa bölgesinde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda hızla yayıldı.
Yangın kısa süre içinde etraftaki yerleşim yerlerine de sıçradı.
İki ev yanarken 60 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale etti.
Anadolu Ajansı'na göre 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi.
Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Akson, yangın kontrol altına alındığını duyurdu.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise CNNTürk yayınında "yangının kısmi olarak kontrol altına alındığının görüldüğünü" söyledi.
Balıkesir'in bir diğer ilçesi olan Dursunbey'de de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına 22 arazöz, 4 dozer 4 su tankeri ile 7 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey'e 30 kilometre uzaklıktaki Alaçam Mahallesi ormanlık alanında çıktığını söyledi.
Beş saatlik mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise akşam saatlerinde devam ettiği açıklandı.
İstanbul'daki Burgazada'da da 10 dönümlük bir alanda bugün yangın çıktı.
Adadaki itfaiye erlerinin yanı sıra Maltepe'den gemiyle getirilen görevliler yangına müdahale etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Yaylaköy Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
DHA'ya göre güneş ışınlarıyla temas eden cam kırıklarının mercek görevi görmesi sonucu otların tutuşmasıyla çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek makilik alana yayıldı.
Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören köylüler Alo 177 Yangın İhbar Hattı'nı arayarak bilgi verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken bölgeye orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına karadan 10 arazöz, havadan ise 3 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
Gebze'de orman yangını fabrikalara sıçradı, bir fabrika yandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın, bölgedeki iki fabrikaya sıçradı.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise hem ormanlık alanda, hem de fabrikalarda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Yangında bir fabrika tamamen yanarken diğeri de hasar aldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Yangınların ardından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınların çoğunlukla insan hatasından çıktığını söyledi:
"Orman yangınlarına ilişkin istatistiklere baktığımızda yüzde 90'ı insan hatası. Zaman zaman meteoroloji sebeplerle yangınlar çıkabiliyor ama ağırlıklı olarak insan hatasından kaynaklanıyor. Özellikle yaz günlerinde sıcağın ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor."
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