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Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, Habertürk TV'de yayınlanan HT SPOR programında Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtladı.

Alttan gelen yeni antrenörlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaman şunları söyledi:

"Burak Yılmaz, müthiş deneyimli teknik direktörlerle çalıştı daha sonra Şenol Güneş'le Beşiktaş'a geldi. O yaşadıkları bundan sonrası için ders olacak, öğreti olacak. Bundan sonra da yaşayacak. Veyahut bakıyoruz Arda Turan güzel bir başlangıç yaptı. Futbolculuk başka bir şey. Futbolculuk ile teknik direktörlük siyahla beyaz gibi. Mustafa Denizli benim için farklı değere sahip bir teknik direktör ancak Holger Osieck ile de çalıştım. Bunlar hep öğretidir. Onların doğruları sizin için soru işaretidir ancak görevi devraldığınızda siz doğrularınızı uygularsınız"