Turkcell Kopilot kullanıcıları en çok hangi isimleri kullanıyor?

Turkcell, araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler için geliştirdiği Kopilot uygulamasıyla kullanıcıların arabalarını kişiselleştirmek için en çok konulan isimleri açıkladı.

Yol arkadaşlarının her durumunu takip etmek isteyen sürücüler için geliştirilen Kopilot uygulamasıyla ilgili olarak Turkcell’den yapılan açıklamada, sürücülerin, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydettiği belirtildi.

Arabalarını kişiselleştiren sürücülerin seçtikleri isimlerden öne çıkanlar ise şöyle: Beyaz Güvercin, Yaren, Kertenkele, Uçan Tank, Kral, Uçan Teneke, Paşam, Gezginci, Hızlı ve Öfkeli, Beyaz Melek, Albay Albatros, Lovers on The Roads, Tiger.

ARAÇ İÇİ WI-FI İNTERNET BAĞLANTISI

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot, belirli arıza kodlarını sürücüye iletiyor ve aracın o an yaşadığı teknik problemlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Ürün ailesine yeni eklenen Kopilot Wi-Fi ile de internet bağlantısı sağlanıyor.

Araç Sistem Kontrol Soketi’ne (OBD2/On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde SIM kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara yüklenen uygulamayla eşzamanlı çalışıyor. Kopilot ile sürücüler; kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili bilgilere erişiyor.

Otomobilin kullanıldığı süre boyunca sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği noktanın lokasyon bilgisi ve rotanın harita üzerinden gösterimi sağlanıyor. Uygulama ile aynı otomobili birden fazla kişinin takip edebilmesi ve birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek de mümkün oluyor.

KAZA ANINDA TANIMLI KİŞİLERE HABER VERİYOR

Araç içinde sensör görevi de üstlenen Kopilot, sürücünün uzun süre direksiyonda kaldığını raporlayıp, yorgunluk alarmıyla sürücünün kanuni sınırların üzerinde süreyle araç kullandığını bildiriyor. Uygulama, yine sensör teknolojisi yardımıyla otomobile gelen darbeleri de analiz ederek kaza yapıldığında araçtan gelen sinyali anlıyor ve sürücüye veya uygulamada tanımlı kişilere haber verebiliyor.