Turkcell, hayata geçirilen yeni proje ile kullanılmış cihazları Turkcell’in internet sitesi üzerinden satmaya başlıyor. Turkcell’in bu yeni hizmetiyle yetkili teknik servis testinden geçirilip, orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabilecek.

Şirket, hem elektronik atıkları hem de ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği azaltmak hedefiyle attığı bu adımla, kayıt dışı ekonominin önüne geçilip, yenilenmiş cihaz tercih eden müşterilere yasal olarak güvenli bir alışveriş platformu sunulmuş olacağını duyurdu.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Pazar araştırmalarına göre son bir yıl içinde ikinci el cep telefonu alma eğilimi yüzde 7’den yüzde 11’e çıktı. Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir hizmet ekledik. Artık Turkcell online mağazamızdan ikinci el telefon alım ve satım işlemleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Özdal, “Teknolojik değişimlere ve trendlere ayak uydurmak için tüketiciler sıklıkla telefonlarını yeniliyorlar. Birleşmiş Milletler Küresel E-atık İzleme Raporu’nun verilerine göre ortalama bir akıllı telefon iki yıl kullanılıyor ve ardından yenisi ile değiştiriliyor. Bunun da etkisiyle, dünyada günde yaklaşık 100 bin ton elektronik atık oluşuyor. Cep telefonlarının yeniden kullanılması doğal kaynakları koruma ve elbette enerji tasarrufu anlamında çevreyi korumaya yardımcı oluyor” diye konuştu.

‘800 MİLYON EURO TASARRUF MÜMKÜN’

Turkcell’in ikinci el cihaz satışına başlamasıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Kadri Özdal, şunları söyledi:

“Türkiye’de bir kişinin yıllık elektronik atık oranı 7.9 kilogram. Toplamda bir yılda ülkemizde 600 bin ton elektronik atık oluşuyor. Eğer ülkemizdeki elektronik atıkların tamamı geri dönüştürülebilseydi 800 milyon Euro’dan fazla gelir elde edilirdi. Dünya Ekonomik Forumu ‘Elektronikte Yeni Bir Dairesel Vizyon’ raporuna göre, küresel elektronik atık üretiminin yıllık değeri 62 milyar dolar. Elektronik atıkların büyük kısmını cep telefonları oluşturuyor. Biz bu yeni uygulamamız ile bu oranı azaltmayı hedefliyoruz. Tekrar kullanılabilir materyallerin katı atık depolama sahalarından uzak tutulmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede hem çevre duyarlılığı bilincini artırıyor hem de müşterilerimizin her fiyat aralığından seçkin cihazlara ulaşmasına da imkan vermiş oluyoruz. Aynı zamanda kayıt dışı cep telefonu satışında bir fark yaratacağız. Böylece devletin bu alandaki vergi kaybını da azaltmış olacağız.”

BAŞVURU ONLINE FORM İLE, ÜCRET İSE NAKİT OLACAK

Verilen bilgiye göre ikinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri; turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacaklar.

‘GÜNLÜK 1 MİLYON ZİYARETÇİMİZ VAR’

Turkcell’ in web sitesinin daha hızlı alışveriş yapılabilmesi için yenilendiğini aktaran Kadri Özdal, ziyaretçi sayısına ilişkin olarak da şu bilgileri verdi: “Günlük ziyaretçi adedimiz 1 milyonu, aylık sipariş adedimiz de 20 bini geçmiş durumda. Hızlı alışveriş seçeneği ile daha önceden kredi kartını ve adresini kaydetmiş müşterilerimiz 30 saniyede satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.”

AKILLI TELEFON KUTULARI GELİYOR

Toplantıda verilen bilgiye göre teknolojik atıklar konusunda da Turkcell yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. ‘Atık Telefon Kutuları’ projesi ile artık kullanılmayacak durumdaki telefonlar kutularda toplanarak, doğaya saygılı bir şekilde geri dönüştürülebilecek.