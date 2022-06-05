'İçimde ukde oldu'

DHA

9’uncu Sarıyer Edebiyat Günleri’ne birçok usta ismin yanı sıra 400 yazar ve 40 yayınevi katıldı. Haydar Aliyev Parkı’nda 5 Haziran’da son bulan programın onur konuğu ise Türkan Şoray oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile söyleşi gerçekleştiren Şoray, edebiyatın sinemadaki yeri ve önemini anlatarak geçmişte oynadığı filmlerden hatıralarını sevenleriyle paylaştı.

"TAHSİLİMİ TAMAMLAMAMAK İÇİMDE UKDE OLDU"

Türkan Şoray, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği söyleşide; gençliğinden, oyunculuğa adım attığı yıllara, meslek hayatından filmlerine ve rol arkadaşlarına kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, “Biliyorsunuz ben Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde yaşıyorum. 'Sultan' filminin çekildiği ev kullanılmaz durumda olsa da hala yerinde duruyor. Ama mahallemizle tanışması 1973 yılında yaptırmış olduğu okul. Bu okulun hikayesi nedir” sorusunu yanıtlayan Şoray, “Ben bir gün arabamla Boğaziçi Üniversitesi civarlarından geçerken birkaç çocuk gördüm. Soğuk bir havaydı. Nereye gittiklerini sordum. Okula gittiklerini söylediler. O gün okul yaptırmaya karar verdim. Çünkü ben tahsilimi tamamlayamadım. Bu da içimde hep ukde oldu” diye konuştu.

"ŞİMDİ BİR YABANCILIK BAŞLADI"

"Türkan Şoray için Yılmaz Güney ne ifade ediyor?" sorusuna cevap veren Şoray şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz Güney, benim için bir numaralı sinema adamı ve halk adamı. O kadar güzel bakıyordu ki, o kadar içten ve yüreğinden bakıyordu ki ziyaretine gittiğim zaman. Kitabımda da anlattım Sakarya’da onu ziyaret ederken arabaya bindim, döndüm baktım kapıdan bana el sallıyor. En son gördüğüm an oydu.

Türkan Şoray, "Sizin dönemin filmleri daha sıcak ve samimi olarak yorumlanıyor. O filmlerin hala akılda kalmasının temel sebebi nedir?" sorusunu ise “Toplum değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Eskiden yolda gördüğümüz herkesle selamlaşırdık, komşu kültürümüz vardı. Şimdi bir yabancılık başladı. Yani yaşam kültürü değişti. O yıllarda yaşam öyleydi, sıcacıktı. Bir dayanışma vardı. Filmlerde de o samimiyet vardı” sözleriyle cevap verdi.

“BU GÜZELLİK BANA HAYATIM BOYUNCA YETER”

Kendisini böyle bir programa davet ettiği için belediye başkanına teşekkürlerini sunan ve duygulu anlar yaşayan Türkan Şoray, “Bir haftadır çok güzel yazarlarla tanışıldı, söyleşiler yapıldı. Bu kültür ve sanat hayatı için çok önemli. Buraya davet edilmem ve burada olmam beni çok mutlu etti. O kadar sıcak kanlı bir izleyici vardı ki dünyalar benim oldu. O kadar samimilerdi ki çok samimi bir söyleşi oldu. Buradaki bu güzellik, bana hayatım boyunca yeter” dedi.

“MÜHENDİSLİĞİ EDEBİYATLA YAPIYORUM”

Belediye Başkanı Şükrü Genç ise “Burada sadece edebiyat etkinliği yok. Birçok sosyal etkinlik var. En önemlisi de burada ödül törenimiz var. 9 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu günlerimizde her yaşa hitap eden etkinlikler var. Hemen Boğaz’ın yanındayız. Bu da ayrı güzellik katıyor. Günümüz teknolojisine rağmen kitapla olmak ve onu eline alıp sayfalarını çevirmek bambaşka bir duygudur. Ben mühendisim ama mühendisliğimi edebiyatla yapıyorum. Başkanlığımı da edebiyatla yapıyorum. Sarıyer halkımız da bu etkinliğimize yoğun ilgi gösterdi. Onlara faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize" dedi.

BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ LATİFE TEKİN’İN

2014 yılından bu yana verilen ‘Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’ Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan, İnci Aral ve Ahmet Ümit’in ardından bu yıl Latife Tekin’in oldu.

ÖYKÜLER ÖDÜL ALDI

9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri’nin final etkinliğinde Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nı kazananlar da ödüllerine kavuştu. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Genç, Fakir Baykurt’u andı. 4 dalda 360 öykü, 95 öykü kitabının değerlendirildiği yarışma sonucunda dereceye girenler, ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Işık Baykurt’un elinden aldı. Yarışma kapsamında 'Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü' Simla Sunay Yalancı’nın kaleme aldığı İçin Bir Boşluk ve Fuat Sevimay’ın Gör Bağır kitaplarına verildi.

USTA YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE

9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son gününde; Saygı Öztürk, Kahraman Tazeoğlu, Tarık Tufan, Aynur Tümen, Özge Doğar, Aslan Özdemir,Naim Babüroğlu, Nazan Arısoy,Buket Aksu, Fevzi Ekinci, Bilge Karaduman, Zeynep Kaçar,Özgür Akarsu ve daha bir çok yazar okuyucularıyla buluştu.

Program Ceylan Ertem konseriyle son bulacak.