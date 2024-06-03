Türkan Şoray, film müzikleriyle sahnede

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Türkan Şoray'ın sahnede seyirciyle anılarını paylaşacağı, unutulmaz film müziklerinden oluşan 'Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi' adlı konser, 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye taşınacak.

Konserin finalinde şarkı seslendirecek olan sanatçı; "Seyircilerimle bu kez de müzikler eşliğinde buluşacağım ve onlarla bu anı yaşayacağım için çok mutluyum. Hepimizin dilinden düşmeyen film müziklerini senfoni orkestrasıyla beraber dinleyeceğim ve söyleyeceğim için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Film sahnelerinden kesitlerin de yer alacağı konserde, 'Mavi Eşarp', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Dila Hanım' ve birçok filmden alıntılar Türkan Şoray'ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak. NetSanat tarafından hazırlanan konserde Proje Koordinatörü ve Solist Melis Kızılaslan, Orkestra Şefi ve Aranjörü Neyzen Özsarı, Solistler Hande Everes sahne alacak. Konserin ilk gösterimi 10 Haziran Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.