07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Azerbaycan gazını taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ardından TürkAkım’ın açılışı için gün sayıyor. Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım, 8 Ocak 2020'de açılacak. Türkiye bölümünün açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin yapacak.
BULGARİSTAN İNŞAATA BAŞLADI
Boru hattı, Türkiye’den çıkacak Bulgaristan üzerinden birkaç ülke daha geçerek, deyim yerindeyse “Avrupa’nın göbeği” olarak adlandırılan Avusturya’ya kadar uzanacak.
Bulgaristan, 474 kilometrelik (Sırbistan sınırına kadar olan bölüm) boru hattı için ihale yaptı. İhaleyi, 1.1 milyar euro ile Suudi Arkad Engineering and Constructions kazandı. Sözleşme, kısa süre önce imzalandı. Projenin, 615 takvim gününde tamamlanması gerekiyor. Bulgaristan’ın, öngörülenden daha kısa sürede hattı tamamlaması bekleniyor.
TÜRK ŞİRKETLERİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Arkad, projeyi bölüm bölüm ayırarak, taşeronlara veriyor. Henüz, birkaç Türk inşaat şirketi taşeron olarak boru hattı inşasında görev yapıyor. Türk inşaat şirketlerinin projede daha çok yer almak için Arkad ve Bulgar yönetimiyle görüşmelerinin sürdüğü biliniyor. Türkiye’den dev bazı şirketlerin de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
MARAŞ KAYNAĞI
Rusya’nın, Bulgaristan’a, kısa süre içinde bitirilmesi için bastırdığı projede, özellikle Kahramanmaraşlı kaynak ustaları önemli görev üstleniyor. Son aylarda onlarca Kahramanmaraşlı kaynak ustasının vize aldığı ve Bulgaristan’a geçtiği öğrenildi.
Boru hatlarında kaynak işi, son derece ince ve özenli işçilik gerektiriyor. Dünyada, bu konuda sınırlı düzeyde yetişmiş usta bulunuyor. Boru hattının gerektirdiği özelliklere ve yeteneğe sahip kaynak ustaları, yüksek maaş ya da yevmiye alıyor.
TÜRKAKIM NEDİR?
TürkAkım Projesi, Rusya doğal gazının Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşınması için inşa ediliyor. Proje, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattından oluşuyor. Türkiye, TürkAkım Projesi ile yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz alacak (Türkiye, Rusya’dan halen Batı Hattı olarak adlandırılan hattan Ukrayna üzerinden gaz alıyor. Ukrayna hattı devre dışı kalacak). Kalan doğal gaz da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak.
Boru hattı, Türkiye’den çıkacak, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya ulaşacak. Sırbistan’ın, sorumluluğunda olan bölümün inşaatını tamamladığı açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!