Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal raporunu açıkladı

Türk Telekom, 2025’in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükselttiğini açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrekteki FAVÖK’ü yüzde 21,6’lık artışla 26,7 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan telekomünikasyon şirketi, bu çeyrekte 21,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bununla birlikte çüncü çeyrekteki 2 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 56,2 milyona yükselttiğini de açıklayan Telekom, mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettiğini bildirdi.

Şirketin mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaşırken, son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı da olduğu vurgulandı.

514 BİN KM FİBER UZUNLUĞU

Türk Telekom’un 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56’ya yükseldiği belirtildi. Fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 92’ye ulaştığı açıklandı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz” dedi.