Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.969,29 %0,51
        DOLAR 42,1107 %0,71
        EURO 48,4343 %0,34
        GRAM ALTIN 5.390,41 %1,12
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,71 %1,40
        BITCOIN 101.644,00 %1,37
        GBP/TRY 54,9407 %0,31
        EUR/USD 1,1494 %0,10
        BRENT 64,34 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 8.813,32 %1,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal raporunu açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal raporunu açıkladı

        Türk Telekom, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G ihale süreci gibi kritik eşikleri içeren 2025 üçüncü çeyreği güçlü performans ile tamamladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üçüncü çeyrekte 10,2 milyar TL net kar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Telekom, 2025’in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükselttiğini açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrekteki FAVÖK’ü yüzde 21,6’lık artışla 26,7 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan telekomünikasyon şirketi, bu çeyrekte 21,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Bununla birlikte çüncü çeyrekteki 2 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 56,2 milyona yükselttiğini de açıklayan Telekom, mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettiğini bildirdi.

        REKLAM

        Şirketin mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaşırken, son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı da olduğu vurgulandı.

        514 BİN KM FİBER UZUNLUĞU

        Türk Telekom’un 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56’ya yükseldiği belirtildi. Fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 92’ye ulaştığı açıklandı.

        Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Aşka da gezmeye de doyamıyor
        Aşka da gezmeye de doyamıyor
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Habertürk Anasayfa