Paranın üçte biri 'oyun'a geldi

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Global start-up topluluğu StartupCentrum, 2021 yılının ilk yarıyılına dair Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlarla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında Türkiye'deki girişimlere toplamda 704 milyon dolar yatırım yapıldı.

En çok yatırım alan girişimler, oyun girişimleri oldu. Oyun geliştiricilerine yönelik kuluçka merkezi olan Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük ise "Türk oyun sektörü, mobil alanda dünyanın en ilgi çeken pazarlarından biri" dedi. StartupCentrum'un raporuna göre, 2021'in ilk yarısında Türkiye'de yapılan yatırımların büyük çoğunluğu oyun girişimlerine yapıldı.

7 KAT ARTTI

2020'nin yaz aylarına kadar Türkiye girişim ekosisteminin en güçlü olduğu sektör finans olarak görülüyordu. 2021'in ilk yarısında oyun girişimlerine yapılan 236 milyon dolarlık yatırım ile oyun sektörü, Türkiye'deki en çok yatırım yapılan sektörlerden biri oldu.

2021'in ilk yarısında 121 girişim, toplamda 124 kere yatırım aldı. Bu 124 yatırım turunun 68'inde yatırım miktarı açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de 2021 yılının ilk yarısında yapılan yatırımlar bir önceki yarıyıla göre 7 kat artarak 704 milyon dolara ulaştı. Bu yarıyıl yatırım alan girişimlerin ortalama yaşı ise 4.3.

6 AYDA 20 OYUN ŞİRKETİNE YATIRIM

Rapora göre 2021'in ilk yarısında Türkiye'de en çok sayıda yatırım, oyun girişimlerine yapıldı. Bu yarıyıl 20 tane oyun girişimi yatırım aldı ve böylece oyun sektörü, finans sektörünün önüne geçerek zirveye yerleşti. Oyun sektörünün ardından en çok yatırım alan sektörler arasında sırasıyla finans, sağlık, CRM & satış ve veri & analitik sektörleri yer aldı.

Oyun geliştiricilerine yönelik kuluçka merkezi olan Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, 2021'in ilk yarısında bünyelerinde bulunan 9 oyun stüdyosunun yatırım aldığını, 7 oyun stüdyosunun da yatırım süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

ÜÇTE BİRİ ‘OYUN’A

Bu yılın ilk çeyreğinde Getir, 428 milyon dolarlık yatırım alarak teslimat sektörünü yatırım miktarı bakımından tek başına ilk sıraya taşıdı. Teslimat sektörünün ardından, en çok yatırım alan sektörler arasında 236 milyon dolarla oyun sektörü yer aldı. Böylelikle bu yılın ilk yarısında yapılan toplam yatırımın yüzde 34'ü oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörünün ardından gelen finans sektörü ise yatırımların yüzde 1'ini aldı.

Türkiye'nin giderek artan teknik birikiminin ileri seviye oyunlar için kanalize edilmesi gerektiğini belirten Efe Küçük, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk oyun sektörü, özellikle mobil alanda dünyanın en ilgi çeken konumlarından birisi haline geldi. Teknik birikim ve kültür olarak her geçen gün üstüne katarak ilerliyoruz. Bu bilgi birikimimizi ve genel kaynaklarımızı daha ileri seviye oyunlar için kanalize etmemiz gerektiğine ve edeceğimize inanıyorum. 2021'nin sadece ilk yarısında oyun sektörüne toplamda 236 milyon dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu yatırım miktarıyla beraber mevcut rüzgarın da kuvvetlenmesiyle önümüzdeki yıllarda oyun sektörünü en çok yatırım yapılan sektörler arasında her zaman ilk sırada görmemiz oldukça muhtemel."