Türk Nippon yelken sporcusu Güzel'in sponsoru oldu

Türk Nippon Sigorta, 19 – 24 Temmuz 2019 tarihinde Japonya’da gerçekleştirilen Laser Radial Dünya Şampiyonası’nı 10. olarak tamamlayan ve böylelikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Galatasaray Yelken Şubesi’nin milli yelken sporcusu Ecem Güzel’e sponsor oldu.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Galatasaray Yelken Şubesi’nin olimpiyatlarda yer alacak ilk kadın sporcusu olan Güzel’e sponsor olmalarının en büyük nedeninin, Ecem Güzel’in azmi ve çalışkanlığı olduğunu belirtti.

Pamukçu, konuyla ilgili şunları söyledi "Bir Galatasaray taraftarı olarak, tarihi başarılarla dolu bir kulübün Yelken Şubesi sporcusu Ecem Güzel’e sponsor olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Bu mutluluğun yanında güçlü şekilde hissettiğimiz bir diğer duygumuz ise şüphesiz ki gurur. Ecem’in olimpiyat sporcusu olabilmek adına bu zamana kadar geçirmiş olduğu aşamalar şahsen beni oldukça etkiledi. Ülke olarak her spor dalında Ecem gibi kendinden emin, azimli sporculara ihtiyacımız var. Ecem’e ve Galatasaray Yelken Şubesi’ne şimdiden Tokyo Olimpiyatlarında başarılar diliyorum.’’

Galatasaray Yelken Şubesi milli sporcusu Ecem Güzel ise, olimpiyatlarda yarışmanın anahtarının kendine inanmak, hayal etmek ve çalışmak; olduğunu belirterek, ‘’Amatör spor branşlarında sponsor bulmanın çok kolay olmadığı bir dönemde Türk Nippon Sigorta’nın destekleriyle 2020 Tokyo Olimpiyatları için sıkı şekilde hazırlanmaya devam ediyorum. Tüm bu hazırlık aşamalarında, her ne kadar tekne üzerinden tek başıma gibi görünsem de arkamda Türk Nippon Sigorta’nın çok ciddi bir desteği var. Başaramazsın diyenlere inat, kadının isterse her şeyi başarabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

‘’MACERAYA 10 YAŞINDA BAŞLADIM’’

Yelkene 10 yaşında Bodrum'a gittiği bir yaz tatilinde başlayan Güzel, 10 yaşında bir çocuk için optimist kursunun oldukça ilginç geldiğini belirterek, "Kursa gidene kadar yelkenli tekne olduğunu bilmiyordum. Gittiğimde öğrendim ve benim yelken maceram da bu şekilde başlamış oldu" diye konuştu. 2009 yılında yarışmalara katılmaya başladığını söyleyen Güzel şunları kaydetti: "O zaman kulübümüzde bulunan antrenörümüz sporcuları karşısına alarak eğer çok çalışırsanız siz de bir gün olimpiyatlarda yer alabilirsiniz demişti. Benim olimpiyat hedefim bu motivasyon cümlesi ile başladı."

‘’GALATASARAY BENİM AİLEM’’



2013 yılında Galatasaray Kulübü’ne transfer olan Güzel, Galatasaray Yelken Şubesi’nin ve Galatasaray Kulübü’nün kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Kulübe ilk adımımı attığımdan beri bu sıcaklığı ve samimiyeti hep hissettim. Hissetmeye devam ediyorum. Hiç bir zaman eksilmedi. Kısaca tanımlamak gerekirse, Galatasaray benim ailem" ifadelerini kullandı. Türk Nippon Sigorta'nın vermiş olduğu desteğin kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Güzel, 2020 Tokyo Olimpiyatları için hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.