Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Habertürk Ankara'nın haberine göre, Koop-İş Sendikası’nın 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, asgari ücret görüşmelerinin perde arkasını şu sözlerle anlattı:
“Pazarlığa yüzde 20 ile başladık. Ankara’dan İstanbul’a giderken yüzde 25 ile gittik. Sayın bakanım; ‘yüzde 25 ile beni o masaya oturtmayın’ dedim. Bu bir pazarlık. Sonuçta yüzde 30 aldık. Davul çalarak; ‘bu da süper oldu demem’ ama bu ücret de mevcut yapıda idare edilebilecek ücret. Bu ücretle ilgili komisyonun yetkisi olmayan istediğini söyler, 10-20 olsun. hadi al bakalım. Siyasi partiler için de söylüyorum, 3 gün sonra iktidar olursunuz ama yarın bunları önünüze koyarlar. EYT’yi bir hallet, asgari ücreti 15 bin lira yap, taşeronu hallet geçici işçiyi hallet. Bugün de derler yarın da derler.”
“EYT’YE BİR YERDEN BAŞLAMALI”
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası'nın genel kurulunda konuştu. Vergi diliminden EYT’ye, taşerondan sözleşmeli işçilerin durumuna kadar talepleri tek tek sıraladı:
“Ocak ayında vergiyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var mı var. 25 sene oldu gazozun havası kaçtı. Geçici mi olur 25 senedir. 800 bine yakın kişi geçti kadroya, 70 bin asıl işi yapan kişi bekliyor. Balerini güreşçiyi pinponcuyu geçirdik, elektrik direğinin tepesindekini geçirmedik, karayoluna asfalt dökeni geçirmedik. Demiryolunda tren yapanı geçirmedik, bu bir ihtiyaç. EYT ile ilgili de bir yerden başlamak lazım…”
“ÖRGÜTLENMEDEN RAHATSIZ OLUNMAMALI”
Atalay; örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı da yaptı: “Örgütlenme olmadan bu asgari ücreti konuşmaya devam ederiz. Türk-İş içinde asgari ücretli üyesi olan ya yüzde 1 ya yüzde 2. Bundan 3 sene evvel hiç yoktu. Çünkü sendikanın olduğu yerde asgari ücret yok, ikramiye var sosyal hak var. Onun için örgütlenmeden rahatsız olmamak lazım. Örgütlenmeyle ile ilgili topyekün mücadele vermek lazım. Kim nerede istiyorsa orada örgütlensin kapı açık sonuna kadar. Biz işçinin sendikasıyız. Bu kurum 70 yıldır var.”
EMEKLİLERİN SORUNLARI
Emeklilerin sorunlarına da değinen Atalay; “Emeklilerle ilgili önümüzdeki hafta beni de davete ederlerse emekliler derneğine sizle beraber gelirim. Onların anlatamadıkları var, dinlemek gerekir. 3 milyon işsiz var. Herkesin bir sorunu var, onu biz dillendireceğiz, takip edip çözüm arayacağız” ifadelerini kullandı.
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