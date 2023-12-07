Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.837,25 %-0,23
        DOLAR 28,9272 %0,09
        EURO 31,2408 %0,37
        ALTIN 1.889,19 %0,28
        FAİZ 38,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,30 %0,12
        BITCOIN 43.316,00 %-1,16
        GBP/TRY 36,4352 %0,35
        EUR/USD 1,0781 %0,18
        BRENT 75,02 %0,97
        ÇEYREK ALTIN 3.088,83 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız

        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 07.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti tespit etmek üzere pazartesi günü ilk toplantısını yapacak. Her kesimden milyonların gözünün çevrildiği bu kritik toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile konuştum. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine masada anlatacaklarını vurgulayan Atalay, hükümet tarafının teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını söyledi.

        14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacaklarını sorduğumda Başkan Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi. Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

        Başkan Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

        Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir ismin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışma yapıyor. Çalışma, yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, rekabet gücü, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Habertürk Anasayfa