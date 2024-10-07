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        Haberler Müzik SEAL, Türk hayranlarıyla buluşuyor

        SEAL, Türk hayranlarıyla buluşuyor

        BKM, 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında bu yıl Harbiye konserlerinin kapanışını Grammy ödüllü SEAL ile yapıyor. SEAL, 2025'te yayınlanacak yeni albümünden bazı parçalarını ilk kez 12 Ekim'de Harbiye'de Türk hayranları için çalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:31
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        Türk hayranlarıyla buluşuyor
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        BKM, 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında bu yıl Harbiye konserlerinin kapanışını Grammy ödüllü SEAL ile yapıyor.

        Seal, şu anda 2025'te yayınlanması planlanan yeni müziklerden oluşan bir albüm üzerinde çalışıyor.

        Ayrıca, henüz görüşmeler devam etse de Las Vegas'ta çekilen canlı konser kaydı büyük bir platformda konser filmi tadında yayınlanması planlanıyor ve son olarak 12 Ekim'de Harbiye'de gerçekleşecek konsere katılanlar 2025'te yayınlanacak yeni albümden bazı parçaları dinleme fırsatı bulabilecekler.

        'Kiss from a Rose', 'Crazy', 'Stand by Me', 'Love's Divine' gibi daha bir çok hite imza atan yaşayan efsane SEAL'ın hafızalara kazınacak.

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