SEAL, Türk hayranlarıyla buluşuyor

BKM, 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında bu yıl Harbiye konserlerinin kapanışını Grammy ödüllü SEAL ile yapıyor.

Seal, şu anda 2025'te yayınlanması planlanan yeni müziklerden oluşan bir albüm üzerinde çalışıyor.

'Kiss from a Rose', 'Crazy', 'Stand by Me', 'Love's Divine' gibi daha bir çok hite imza atan yaşayan efsane SEAL'ın hafızalara kazınacak.