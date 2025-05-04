Türk futbolunun köklü ekibi Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi!
Süper Lig'de bir dönemin en zorlu deplasmanlarından biri olan ancak son senelerde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle amatöre kadar gerileyen Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyon oldu ve yeniden profesyonel liglere geri dönüş yaptı. Eskişehirspor gelecek sene 3. Lig'de mücadele edecek
Bölgesel Amatör Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, Mezitli karşısında 1-0 galip gelerek Nesine 3. Lig'e yükselmeyi başardı.
Eskişehirspor'a Mezitli karşısında galibiyeti getiren tek golü Necati Önal 72. dakikada kaydetti.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, bir dönem Süper Lig'de mücadele ederken Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti.
Ligde 67 puanla şampiyon olan Eskişehir ekibi, gelecek yıl 3. Lig'de mücadele edecek.