Dizi ihracatında hedef 600 milyon dolar

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Türk dizileri, filmleri, yapımları, TV gösterileri, eğlence içerikleri, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası yapım ve eğlence içerik fuarı MIPCOM’da tanıtıldı.

20 Ekim’e kadar sürecek fuara, İTO’nun milli katılım organizasyonu ile Türkiye’den 20 firma dahil olurken, 13 şirket ise bireysel stantlarıyla katılıyor.

150 ÜLKEDE 100'E YAKIN TÜRK DİZİSİ YAYINDA

Fuara çevrim içi katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç 100’e yakın Türk dizisinin, dünyada en az 150 ülkede oynadığını belirtti. Avdagiç, "Dizi fiyatları pandemiden etkilendi. Pandemi öncesinde iyi bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya satışlarının toplamı 650 bin doları bulurken, şimdi bölüm başı toplam hasılat 350-400 bin dolar seviyesinde. Ama satış adetlerimiz hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, dizi ihracatı rakamlarına ilişkin bir soru üzerine, "Doğrusu şu kadar ülkeye, şu bedelle diziler sattık gibi bir kayıt yok. Beyannameye bağlı bir ihracat olmadığı için sağlıklı istatistik tutulmuyor. Ancak bizim yapımcı firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere bakınca, bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türk yapımı içeriğinin temel sürükleyicisi olan dizi film ihracatının katma değerine dikkati çeken Avdagiç, "Bölüm başına aşağı yukarı 5 milyon TL’ye mal ettiğiniz bir diziyi, başarısına göre 400 bin dolara satabiliyorsunuz. Dizilerin peşinden sürüklediği markalar, sektörlerle birlikte devasa bir değer. Kültürümüzü dünyaya taşıması da en az ekonomik değeri kadar önemli" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, yerli ve yabancı dijital film, video platformlarının etkisine ilişkin, "Kesin rakamlar bilinmese bile Türkiye’de dijital platformların toplam abone sayısının 4 milyon civarında olduğunun tahmin ediliyor. Abonelerin aşağı yukarı yüzde 75’i yabancı dijital platformlara üye. Yerliler de önemli gelişim içinde" dedi.