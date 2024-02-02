Gezeravcı ISS'ye veda etti

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindekiler için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda veda töreni gerçekleştirildi.

Türkiye saati ile saat 17.50'de başlayan veda töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Axiom'daki arkadaşlarımıza ve komutanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bununla birlikte ülkeme ve bana olan desteğine de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 100. yılında ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu bir başlangıçtı."

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