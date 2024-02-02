Dönüş saati belli oldu
Astronot Alper Gezeravcı ve ekip arkadaşları için bugün Türkiye saati ile 17:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu´nda veda töreni düzenlenecek. Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te dönüş yolculuğunun başlaması bekleniyor
Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotlarına bugün TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda veda töreni düzenleneceğini açıkladı. Veda töreni Axiom sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.
AA'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.
DRAGON KAPSÜLÜYLE DÖNECEKLER
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.
13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ
Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:
"Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştırıyoruz. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için dünyada kan örneklerim alınmaya başlandı, halihazırda alınmaya devam ediyor. Görev sonunda da yine son kan örneklerim alınarak numuneye yönelik çalışma tamamlanmış olacak. 'PRANET' deneyiyle propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştırıyoruz."