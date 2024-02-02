Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotlarına bugün TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda veda töreni düzenleneceğini açıkladı. Veda töreni Axiom sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

AA'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

Bugün 17:50’de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda “Veda Töreni” düzenlenecek. Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var. 🧑‍🚀🇹🇷 https://t.co/Z2J7uEOVrt

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:

"Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştırıyoruz. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için dünyada kan örneklerim alınmaya başlandı, halihazırda alınmaya devam ediyor. Görev sonunda da yine son kan örneklerim alınarak numuneye yönelik çalışma tamamlanmış olacak. 'PRANET' deneyiyle propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştırıyoruz."