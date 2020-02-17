"TURİZMDEKİ HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA PATARA OLUMLU ETKİ YARATACAK"

Bunun güzel bir gelişme olduğunu anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Antalya her şey dahille, deniz, kum ve güneşle anılan bir yer ancak Antalya'nın genelinde 30'a yakın antik kent var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Patara. Antalya'yı ve Türkiye'yi tanıtırken antik kentlerin ön plana çıkarılması, sadece kum, güneş ve deniz değil, gastronominin, kültür ve tarihin olduğunu anlatmak, ülke imajına çok daha fazla katkı sağlayacaktır."