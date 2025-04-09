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        Haberler Ekonomi Turizm Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri başlıyor - Turizm Haberleri

        Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri başlıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk seferine 11 Nisan Cuma günü başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, seferler kapsamında Malatya ve Elazığ'da turistik duraklamalar yapılacağını da belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:22
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        Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri başlıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin 11 Nisan Cuma günü Ankara’dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti.

        TOPLAM 8 SEFER

        Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, “Ankara’dan Cuma günleri, Diyarbakır’dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak.” dedi.

        MALATYA VE YOLÇATI'DA MOLA

        Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara’dan hareket edecek trenin ve Malatya’da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti. Uraloğlu, “Bu süre zarfında yolcular Malatya’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır’dan saat hareket edecek trenimiz Elazığ’ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatya’da ve Yolçatı’da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak” diye konuştu.

        Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkânı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje.” ifadelerini kullandı.

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