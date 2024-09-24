Turist sayısında artış

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin sınır istatistiklerini duyurdu.

Ağustos ayında Türkiye'ye 6 milyon 825 bin 403 yabancı ziyaretçi geldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artış yaşandı. 8 aylık dönemde ise ziyaretçi sayısı, yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.

Ağustos ayında giriş yapan ziyaretçilerin 277 bin 271'i (toplam ziyaretçilerin yüzde 4,06'sı) günübirlik olarak çıkış yaptı.

En çok giriş yapılan şehirlerde Antalya ilk sırada yer aldı.

1-Antalya %37,35 (2 549 059 ) 2-İstanbul %26,41 ( 1 802 290 ) 3-Muğla %9,95 ( 679 019 ) 4-Edirne %7,43 ( 507 105 ) 5-İzmir %3,88 ( 264 542 )

8 aylık dönemde en çok giriş yapılan kent ise İstanbul oldu.

1-İstanbul %34,27 (12 269 603 ) 2-Antalya %30,83 (11 039 331 ) 3-Edirne %9,39 (3 360 250 ) 4-Muğla %7,29 (2 610 083 ) 5-İzmir %3,29 (1 176 774 ) EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN Türkiye'ye ağustos ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülke 939 bin 370 ile Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Polonya takip etti. ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % Rusya Fed. 939 370 13.76 Almanya 882 703 12.93 İngiltere (Birleşik Krallık) 668 079 9.79 İran 347 128 5.09 Polonya 321 680 4.71 DİĞER 3 666 443 53.72 GENEL TOPLAM 6 825 403 100.00