15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turist oyuncuları kimler? Turist filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı yaz sezonunda kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluştuyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'da Johhny Deep ve Angelina Jolie'nin başrolünü paylaştığı Turist filmi var...
TURİST OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Florian Henckel von Donnersmarcker'ın yaptığı senaristliğini Julian Fellowes'in üstlendiği Turist filminin oyuncuları şöyle;
Johnny Depp : Frank Tupelo
Angelina Jolie : Elise Ward
Paul Bettany
Steven Berkoff
Timothy Dalton
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch
TURİST FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.
TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?
Frank (Johnny Deep),aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank'in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.
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