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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRES'ten yemek bedeli istisna tutarı çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRES'ten yemek bedeli istisna tutarı çağrısı

        Sektör temsilcileri yemek bedeli istisna tutarının gelecek yıl 300 liraya çıkarılması ve bu bedellerin sadece yeme-içme sektöründe kullanılmasının sağlanması talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 07:40 Güncelleme: 12.11.2024 - 07:40
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        TÜRES'ten yemek bedeli istisna tutarı çağrısı
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        Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, yemek fiyatlarında Türkiye'nin enflasyon hedefleri doğrultusunda dengelenme sağlanabilmesi için sektörde öngörülebilirliğin ve düzenli gelirlerin payının artırılması gerektiğini kaydetti.

        Günlük yemek bedeli istinası tutarının artırılmasının çalışanların refahına ve yeme-içme sektöründeki canlılığa katkı sunacağını vurgulayan Bingöl, nakit olarak verilen yemek yardımlarının diğer alanlara dağıldığını ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini anlattı.

        Bingöl, yaptıkları araştırmalara göre, nakit olarak verilen yemek tutarlarının büyük kısmının yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Son iki yılda nakit yemek yardımlarından dolayı düzenli müşteri kaybına uğrayan ve bunları yerine koyamayan birçok işletme artan maliyetlerle baş edemediği için belirli aralıklarla fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda zincirleme etkisiyle sektörümüzde fiyatlama davranışları bozuldu ve kayıt dışılık arttı. Yeme-içme sektörü emek yoğun bir sektör.

        “ÇALIŞANIN YEMEK PARASI EN AZ 300 LİRA OLMALI”

        Her yeni 20 sürekli müşteri, 1 yeni çalışanın istihdam edilmesine olanak sağlıyor. Bu nedenle yeme-içme sektöründeki işletmelerin düzenli gelirlerinin artırılması önemli. Bunun için de yemek bedeli istisnası tutarının önümüzdeki yıl oluşacak ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 liraya çıkarılması ve çalışanlara nakit olarak verilen yemek yardımlarının hukuki boşluklar doldurularak sektörümüze kazandırılması sağlanmalıdır. Bu sayede sağlanacak ek siparişler ve sektörümüze geri dönecek nakit yemek paralarıyla 10 binlerce gencimiz çalışma imkanı bulabilecektir."

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