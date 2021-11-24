Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolar yatırım yapacak

Tüpraş, yayımladığı Enerjimiz Geleceğe raporunda 2050 itibariyle kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını elimine edeceklerini ve 2035’e kadar yıllık ortalama 350 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.
2035’e kadar toplamda 9 milyar dolar serbest nakit akışı gerçekleşeceğini ve Net Borç/FAVÖK oranının 2’nin altında kalacağını belirten Tüpraş, ortalama yüzde 80 temettü ödeme oranı ile yüksek temettü ödeyen bir şirket olmaya devam edeceklerini söyledi.
Türkiye’nin fosil yakıt tüketiminin 2030 yılında zirveye ulaşacağını belirten Tüpraş, hidrojen sektörünün 2030 yılından itibaren hızlı bir büyüme sürecine gireceğini ifade etti.
Ticari araçlar için dizel talebinin kısmen hidrojen ile yer değiştireceğini belirten şirket, elektrikli araçların binek araç segmentinde 2030’dan itibaren yeni araçlarda öncü araç, 2040’dan önce de araç parkında çoğunluk araç tipi olacağını vurguladı.
Hidrojen iş planı kapsamında 20 megavatlık bir elektrolizör için test sahası araştırmalarının devam ettiğini belirten şirket 2030’dan itibaren ağır taşımacılık ve lojistiğe yeşil hidrojen satışına başlayacaklarını, 2040’tan itibaren de tüm süreçlerindeki hidrojeni griden yeşile dönüştürmüş olacaklarını söyledi.
Tüpraş, 2035 yılında 2017 seviyesine göre kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını yüzde 35 azaltmayı hedeflediğini de belirtti.
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