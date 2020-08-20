Tuna-1 ve Kıyıköy nerede

Erdoğan,"(Doğu Akdeniz) Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz." ifadelerini kullandı.

"Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin konuşan Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, öz güven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

TUNA-1 VE KIYIKÖY NEREDE?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alan küçük bir Karadeniz köyü olan Kıyıköy, minik bir sahil kasabası olarak geçmektedir.

Kıyıköy, tıpkı iki Ağva gibi iki dere arasında yer alan köylerden birisi olarak tabir edebiliriz.

Tuna-1 ise Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

TUNA-1'İN DERİNLİĞİ KAÇ METRE?



Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.