Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.857,04 %-0,59
        DOLAR 35,0750 %0,11
        EURO 36,6292 %0,91
        GRAM ALTIN 2.955,98 %1,23
        FAİZ 43,27 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,39 %0,48
        BITCOIN 102.436,00 %1,47
        GBP/TRY 44,4377 %0,78
        EUR/USD 1,0409 %0,54
        BRENT 73,45 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 4.833,03 %1,23
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Tüm zamanların en çok satan konsolu sıralaması değişti - Nintendo Switch ikinci sıraya çıktı - Teknoloji Haberleri

        ABD'de tüm zamanların en çok satan konsolu sıralaması değişti

        Nintendo Switch, ABD'deki konsol satışlarında efsanevi PlayStation 2'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Switch'in önünde ise başka bir Nintendo ürünü olan Nintendo DS bulunuyor. Küresel satışlarda ise PlayStation 2 hala lider konumda

        Giriş: 19.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nintendo Switch ikinci sıraya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japonya merkezli bir çok uluslu video oyunu ve elektronik şirketi Nintendo'nun el konsolu modeli Switch, ABD konsol satışlarında efsanevi PlayStation 2'yi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

        KÜRESEL SATIŞLARDA LİDER PS

        Nintendo Switch'in küresel satışları, 146 milyon adede ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Ancak, PlayStation 2'nin 160 milyon adetlik küresel satış rekorunu henüz kıramadı. Bu durum, PS2'nin hala dünya genelinde en çok satan konsol olduğunu gösteriyor.

        Nintendo Switch'in ABD'deki başarı hikayesinde öne çıkan diğer bir faktör ise Nintendo DS. DS, ABD'de hala en çok satan konsol olarak liderliğini sürdürüyor. Switch'in bu başarıyı yakalaması, Nintendo'nun konsol pazarındaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

        Nintendo Switch'in bu başarısı, şirketin gelecekteki stratejileri için önemli bir gösterge olabilir. Nintendo, bu ürününün başarılı satış performansını sürdürmek ve pazar payını artırmak için yeni oyunlar ve yenilikçi özellikler sunmaya devam edecek. Ayrıca, şirketin gelecekteki konsol planları ve Switch'in ötesindeki projeleri de merakla bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Habertürk Anasayfa