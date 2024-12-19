Japonya merkezli bir çok uluslu video oyunu ve elektronik şirketi Nintendo'nun el konsolu modeli Switch, ABD konsol satışlarında efsanevi PlayStation 2'yi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Nintendo Switch'in küresel satışları, 146 milyon adede ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Ancak, PlayStation 2'nin 160 milyon adetlik küresel satış rekorunu henüz kıramadı. Bu durum, PS2'nin hala dünya genelinde en çok satan konsol olduğunu gösteriyor.

Nintendo Switch'in ABD'deki başarı hikayesinde öne çıkan diğer bir faktör ise Nintendo DS. DS, ABD'de hala en çok satan konsol olarak liderliğini sürdürüyor. Switch'in bu başarıyı yakalaması, Nintendo'nun konsol pazarındaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Nintendo Switch'in bu başarısı, şirketin gelecekteki stratejileri için önemli bir gösterge olabilir. Nintendo, bu ürününün başarılı satış performansını sürdürmek ve pazar payını artırmak için yeni oyunlar ve yenilikçi özellikler sunmaya devam edecek. Ayrıca, şirketin gelecekteki konsol planları ve Switch'in ötesindeki projeleri de merakla bekleniyor.