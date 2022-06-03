TÜİK bugün saat 10.00'da mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 7.25, yıllık ise yüzde 69.97 yükselmişti. Uzmanlar yükselişin mayısta da sürmesini bekliyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 19 ekonomistin mayıs ayı ortala enflasyon beklentisi yüzde 5,49 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69.97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77.72'ye yükseleceği hesaplandı.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022:
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketine göre de, ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında TÜFE’nin aylık yüzde 4.6; yıllık yüzde 76.2 seviyesinde artacağı yönünde oldu.
Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2.4, en yüksek beklenti ise yüzde 8.15 seviyesinde gerçekleşti.
Bunun yanında TÜİK'in açıklayacağı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri de dikkatle takip edilecek. ÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.82 yükselmişti. Üretici fiyatlarındaki yükselişler bir süre sonra tüketici fiyatlarına yansıyor. Bu sebeple TÜFE'nin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.
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Tabii mayıs ayı için halihazırda bazı öncü veriler açıklandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87.35 artış kaydetti. Bu 1998 yılından bu yana fiyatlarda yaşanan en sert artış oldu.
TÜRK-İŞ'in yayımladığı verilere göre ise mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13.04 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 107.76 olarak hesaplandı.
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