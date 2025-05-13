Tülin Şahin, geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapmıştı.

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DSÖ'DEN DAVET ALDI

Fikir ve önerileri onaylanan Tülin Şahin'e bu kez Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) davet geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Çok yakında Dünya Sağlık Örgütü'nde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.