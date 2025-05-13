Tülin Şahin'e DSÖ'den davet
Üç ay önce Avrupa Parlamentosu'nda (AP) sunum yapan Tülin Şahin, bu kez Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan fikirlerinin ve projelerinin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sahnesinde yapmak için davet aldı
Giriş: 13.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:13
Tülin Şahin, geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapmıştı.
DSÖ'DEN DAVET ALDI
Fikir ve önerileri onaylanan Tülin Şahin'e bu kez Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) davet geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Çok yakında Dünya Sağlık Örgütü'nde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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