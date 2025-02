Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu

Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 3 gün süren etkinlikte 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Böbrek Sağlığı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için iki ayrı konuşma yaptı. Etkinliğe bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler, doktorlar ve vakıf temsilcileri de katıldı. Şahin, ayrıca Avrupa Parlamentosu binasının hem içinde hem de dışında bir de moda çekimi gerçekleştirerek, bir ilki başardı. Avrupa Parlamentosu'na dünyada ilk giren model olmayı başaran Tülin Şahin'in yer aldığı çekimler hem Türkiye'de, hem global dergilerde hem de Avrupa Parlamentosu'nun dergisinde de kullanılacak.

Meslek hayatındaki 25'inci yılını kutlayan Tülin Şahin'e iş hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şahin, "Markalaşma ve fark yaratma hikâyemi de ilgiyle dinlediler. İşlerimi seçerken nelere dikkat ediyorum? Kriterlerim neler? 25 yılda hiç alan değiştirmeden heyecanı nasıl hep aynı tutabildim? Ben de her sabah her işime ilk ve tek işimmiş gibi gittiğimi söyledim. İşimi severek yapıyorum ve her işimi alıp, daha da büyütmeye çalışıyorum. Büyük işleri de alıp, devleştiriyorum. Sanırım işin sırrı burada saklı. 25 yıldır bir amatörün heyecanı fakat bir profesyonelin bilgeliğiyle çalışırım. Bu cevabım salondakileri çok etkiledi" dedi. Tülin Şahin'in her etkinlik sonrası soru-cevap kısmında kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveçce, Danca ve Çince cevap vermesi konukların taktirini topladı.