Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu

        Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu

        Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 08:36 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Parlamentosu'nda konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 3 gün süren etkinlikte 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Böbrek Sağlığı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için iki ayrı konuşma yaptı. Etkinliğe bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler, doktorlar ve vakıf temsilcileri de katıldı. Şahin, ayrıca Avrupa Parlamentosu binasının hem içinde hem de dışında bir de moda çekimi gerçekleştirerek, bir ilki başardı. Avrupa Parlamentosu'na dünyada ilk giren model olmayı başaran Tülin Şahin'in yer aldığı çekimler hem Türkiye'de, hem global dergilerde hem de Avrupa Parlamentosu'nun dergisinde de kullanılacak.

        REKLAM

        Avrupa Parlamentosu'na adım atan ilk model olan ve konuşmalarını İngilizce gerçekleştiren Tülin Şahin; "Parlamento tarafından belirlenen konu başlıkları arasında 'Sağlıklı Yaşam' ve 'Böbrek Sağlığı' hakkında farkındalık yaratmak için oradaydım. Sağlıklı yaşam mesleğimle ilgili de paralel giden bir durum. Böbrek sağlığı da Avrupa Birliği'nde ve dünyada hızla ilerleyen ve farkındalık isteyen bir konu. Annem böbrek hastası olduğu ve diyalize girdiği için konuya yakından tanıklık ediyorum ve bu yüzden doğru kişi olduğumu düşünmüşler. İş, ev, çocuk ve annemin hastalık süreci... Tüm bunları nasıl bir dengede tutuyorum ve bu alanda neler yapılması gerekiyor, bu anlamda farkındalık yaratmak için konuşmamı ve sunum yapmamı istediler" dedi.

        Konuşmasında Türkiye'deki sağlık sistemine de değinen Tülin Şahin; "Türkiye'de çok başarılı nefrologlar var. Ülkemizin sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. Alanlarında çok başarılı doktorlarımız var. Tüm ülkeler koordineli çalışarak, sağlık alanında daha da başarılı noktaya gelinebilir. Tüm dünyada sağlık sektöründe tek bir hastaya harcama yapıldığı düşünülüyor. Aslında yanılıyoruz... Örnek olarak diyalize giren bir hastanın durumu tüm ailesini, yakınlarını da etkiliyor. Bütün aile stres altında kalıyor. Günün sonunda aslında bir hasta için daha büyük bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam konusunda dünyadaki tüm okullar ailelerle el ele vererek, çocuklarımızı eğitmeli. Biz modellerin de sağlıklı beslenme konusunda doğru örnekleri anlattım" diye konuştu.

        Meslek hayatındaki 25'inci yılını kutlayan Tülin Şahin'e iş hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şahin, "Markalaşma ve fark yaratma hikâyemi de ilgiyle dinlediler. İşlerimi seçerken nelere dikkat ediyorum? Kriterlerim neler? 25 yılda hiç alan değiştirmeden heyecanı nasıl hep aynı tutabildim? Ben de her sabah her işime ilk ve tek işimmiş gibi gittiğimi söyledim. İşimi severek yapıyorum ve her işimi alıp, daha da büyütmeye çalışıyorum. Büyük işleri de alıp, devleştiriyorum. Sanırım işin sırrı burada saklı. 25 yıldır bir amatörün heyecanı fakat bir profesyonelin bilgeliğiyle çalışırım. Bu cevabım salondakileri çok etkiledi" dedi. Tülin Şahin'in her etkinlik sonrası soru-cevap kısmında kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveçce, Danca ve Çince cevap vermesi konukların taktirini topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tülin şahin
        #Avrupa Parlamentosu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Habertürk Anasayfa