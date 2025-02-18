Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu

Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 3 gün süren etkinlikte 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Böbrek Sağlığı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için iki ayrı konuşma yaptı. Etkinliğe bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler, doktorlar ve vakıf temsilcileri de katıldı. Şahin, ayrıca Avrupa Parlamentosu binasının hem içinde hem de dışında bir de moda çekimi gerçekleştirerek, bir ilki başardı. Avrupa Parlamentosu'na dünyada ilk giren model olmayı başaran Tülin Şahin'in yer aldığı çekimler hem Türkiye'de, hem global dergilerde hem de Avrupa Parlamentosu'nun dergisinde de kullanılacak.

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Avrupa Parlamentosu'na adım atan ilk model olan ve konuşmalarını İngilizce gerçekleştiren Tülin Şahin; "Parlamento tarafından belirlenen konu başlıkları arasında 'Sağlıklı Yaşam' ve 'Böbrek Sağlığı' hakkında farkındalık yaratmak için oradaydım. Sağlıklı yaşam mesleğimle ilgili de paralel giden bir durum. Böbrek sağlığı da Avrupa Birliği'nde ve dünyada hızla ilerleyen ve farkındalık isteyen bir konu. Annem böbrek hastası olduğu ve diyalize girdiği için konuya yakından tanıklık ediyorum ve bu yüzden doğru kişi olduğumu düşünmüşler. İş, ev, çocuk ve annemin hastalık süreci... Tüm bunları nasıl bir dengede tutuyorum ve bu alanda neler yapılması gerekiyor, bu anlamda farkındalık yaratmak için konuşmamı ve sunum yapmamı istediler" dedi.

Konuşmasında Türkiye'deki sağlık sistemine de değinen Tülin Şahin; "Türkiye'de çok başarılı nefrologlar var. Ülkemizin sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. Alanlarında çok başarılı doktorlarımız var. Tüm ülkeler koordineli çalışarak, sağlık alanında daha da başarılı noktaya gelinebilir. Tüm dünyada sağlık sektöründe tek bir hastaya harcama yapıldığı düşünülüyor. Aslında yanılıyoruz... Örnek olarak diyalize giren bir hastanın durumu tüm ailesini, yakınlarını da etkiliyor. Bütün aile stres altında kalıyor. Günün sonunda aslında bir hasta için daha büyük bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam konusunda dünyadaki tüm okullar ailelerle el ele vererek, çocuklarımızı eğitmeli. Biz modellerin de sağlıklı beslenme konusunda doğru örnekleri anlattım" diye konuştu.

Meslek hayatındaki 25'inci yılını kutlayan Tülin Şahin'e iş hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şahin, "Markalaşma ve fark yaratma hikâyemi de ilgiyle dinlediler. İşlerimi seçerken nelere dikkat ediyorum? Kriterlerim neler? 25 yılda hiç alan değiştirmeden heyecanı nasıl hep aynı tutabildim? Ben de her sabah her işime ilk ve tek işimmiş gibi gittiğimi söyledim. İşimi severek yapıyorum ve her işimi alıp, daha da büyütmeye çalışıyorum. Büyük işleri de alıp, devleştiriyorum. Sanırım işin sırrı burada saklı. 25 yıldır bir amatörün heyecanı fakat bir profesyonelin bilgeliğiyle çalışırım. Bu cevabım salondakileri çok etkiledi" dedi. Tülin Şahin'in her etkinlik sonrası soru-cevap kısmında kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveçce, Danca ve Çince cevap vermesi konukların taktirini topladı.