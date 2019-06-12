Ünlü top model Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaklaşık 2 ay önce Portekiz’de evlenmişti. İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamamıştı.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Tülin Şahin, evlilik haberinden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı emzik paylaşımı ile hamile olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay bebek sevincini takipçileriyle paylaşan ünlü modelin kız bebek beklediği ortaya çıktı.

TÜLİN ŞAHİN'DEN HAMİLE POZU

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, ilk hamile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şahin, paylaşımına, "Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle hamilelikte her gün 30 dk yüzmenin faydaları; bulantı ve kusmalara iyi gelir, krampları çözer, sırt ağrılarını giderir, sakinleştirir, formda kalmanızı sağlar. Hem size, hem de bebeğe iyi gelecektir, yüzme sonrası daha iyi uyursunuz..." notunu düştü.

Gün geçtikçe karnı belirginleşmeye başlayan Şahin'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Ünlü top modele takipçileri "Maşallah" yorumları yaptı.

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlenerek, birlikteliğini resmileştiren Tülin Şahin, hamilelik sürecini Türkiye’de geçirecek ve doğumunu da İstanbul’da gerçekleştirecek. Rahat bir hamilelik süreci yaşayan Tülin Şahin, eşiyle birlikte bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.