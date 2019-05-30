Tülin Şahin, mesajlarını çok beğendiği takipçisine şu cevabı verdi: ''Çok doğru! Doğru ve mantıklı bir pencereden bakarak yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Doğruyu bilmeden, anlamadan yorum yapanlar! Çok yakında onlara bir cevabım olacak. Şu ana kadar bir kez bile gerçeği söylemedim, konuşmadım diye kendilerinden çok emin yorum yapıyorlar maalesef.''