30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü model Tülin Şahin'in 3.5 aylık hamile olduğu haberi sosyal medyayı salladı. 38 yaşındaki manken, takipçilerinden gelen hamileliği ve eski eşiyle ilgili yorumlara yanıt verdi.
Şahin, kendisine bir takipçisinin, "Oysaki eski eşiniz bebek istiyordu ve siz istemiyordunuz diye boşandınız. Şimdi bu evliliğinizde hamile olmanız çok manidar olmuş. Eminim bu yorumu siler, engellersiniz" yorumuna sinirlendi ve kendisine cevap verdi.
Ünlü model kendisine eleştiren takipçsine, "Bilmeden konuşmayın, yorum yapmayın! Bilmeden ahkam keseni de bloklarım tabii ki!" yanıtını verdi.
Daha sonra başka bir takipçisi ünlü modele şöyle yazdı: ''Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor'’ şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki.''
Tülin Şahin, mesajlarını çok beğendiği takipçisine şu cevabı verdi: ''Çok doğru! Doğru ve mantıklı bir pencereden bakarak yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Doğruyu bilmeden, anlamadan yorum yapanlar! Çok yakında onlara bir cevabım olacak. Şu ana kadar bir kez bile gerçeği söylemedim, konuşmadım diye kendilerinden çok emin yorum yapıyorlar maalesef.''
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