Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.838,60 %2,13
        DOLAR 34,2623 %0,01
        EURO 37,0315 %0,00
        GRAM ALTIN 3.016,71 %-0,37
        FAİZ 44,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 38,06 %-0,89
        BITCOIN 67.097,00 %-0,59
        GBP/TRY 44,5130 %-0,02
        EUR/USD 1,0800 %0,01
        BRENT 75,87 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 4.932,31 %-0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketicilerin korunması hakkında kanun teklifi: Bir madde daha kabul edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketicilerin korunması hakkında kanun teklifi: Bir madde daha kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bir madde daha kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 02:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 02:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketicilerin korunması hakkında kanun teklifi: Bir madde daha kabul edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Genel Kurul'da teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Hiçbir tüketicinin buradan çıkacak bir kanunun kendisinin herhangi bir yönünü güvence altına alacağına dair bir beklentisi yok." diye konuştu.

        Çalışkan, bu kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

        İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifteki bazı maddeler kabul edilirse küresel tekelcilere tavizler verileceğini öne sürerek söz konusu maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini savundu. Usta, teklife kuvvetli bir şekilde hayır demelerinin zaruret olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne yönelik "Lanetlemek, kınamak, eleştirmek elbette ki bir haktır ve bunlar da doğrudur ancak gelecek kuşakların bu acı tecrübeleri yaşamaması adına yaşanan bütün bu sürecin tarihsel bağlamının mutlaka ama mutlaka yüksek bir şuurla hafızalarda diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

        DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, kanun teklifine bakıldığında, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinin elektronik ortamda akdedebilmesine imkan tanındığı söylense de tüketicilerin yeterince bilgilendirilmeden kredi ve finansman sözleşmelerine imza atmasına yol açılabileceğini ve bunun da tüketiciyi mağdur edeceğini öne sürdü.

        CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kanun teklifinin tüketiciyle alakası olmadığını savundu.

        Teklif çekilmezse 3 yıl içinde 100 milyar liranın üzerinde bir gelir kaybı olacağını savunan Arslan, teklifle çok uluslu şirketlerin korunmak istendiğini söyledi.

        DOĞRUDAN SATIŞ ŞİRKETİ

        AA'nın haberine göre; Genel Kurul'da daha sonra teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

        Kabul edilen maddeye göre, doğrudan satış sistemleri "doğrudan satış şirketi tarafından oluşturulan ve iş sözleşmesi ile istihdam edilmeyen, bağımsız temsilci, distribütör, danışman ve benzeri isimlerle komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaatler karşılığında faaliyet gösteren doğrudan satıcıların tüketicilere mal veya hizmet pazarladığı satış sistemi" olarak açıklanıyor.

        REKLAM

        Doğrudan satış şirketinin, sermaye şirketi olması ve yönetmelikle belirlenen diğer koşulları sağlaması zorunlu olacak.

        Doğrudan satış sisteminin, elde edilecek kazancın ağırlıklı olarak sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırılması ve bu sayede ortaya çıkan menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulmaması, mal veya hizmetin tüketicilere satışını esas alması ve yönetmelikle belirlenen diğer ilkelere uygun olması gerekecek. Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için tüketiciye satışı öngörülen mal veya hizmeti içermeyen yenileme, paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak.

        Doğrudan satış şirketinin belirlediği miktar ya da tutarda mal veya hizmet satın alınması, doğrudan satıcının sistem içindeki seviyesini belirleyemeyecek. Doğrudan satış sistemi kapsamında mal veya hizmet satın alan tüketici 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde doğrudan satıcıya veya doğrudan satış şirketine yöneltilmiş olması yeterli olacak.

        Doğrudan satış şirketi, Ticaret Bakanlığınca belirlenen hususlarda tüketicinin bilgilendirilmesini, talep ve bildirimlerini iletebilmesini sağlayan bir sistem kurmakla yükümlü olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

        Meclis Başkanvekili Celal Adan, teklifte yer alan bir maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

        Adan, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TBMM Genel Kurulu
        #Tüketicilerin korunması hakkında kanun teklifi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Habertürk Anasayfa