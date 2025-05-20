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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni mayısta yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni mayısta yükseldi

        Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:30
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        Tüketici güveni mayısta yükseldi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisanda 83,9 iken bu ay yüzde 1,1 artışla 84,8 olarak kayıtlara geçti.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta değişim göstermeyerek 69,1 oldu.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 84,3 iken bu ay yüzde 1,2 artış kaydederek 85,3'e yükseldi.

        Geçen ay 82,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 düşüşle mayısta 82,2 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 99,3 iken bu ay yüzde 3,3 artışla 102,5'e çıktı.

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