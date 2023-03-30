Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Eğitim Tükenmez Kalem Lekesi Çıkaran Çözümler: Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem lekesi çıkaran çözümler: Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Günlük hayat içerisinde bazı anlarda insanların başına olumsuz durumlar gelebilmekte ve bu durum rahatsız edici olabilmektedir. Bunlardan bir tanesinin de tükenmez kalem lekesi olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Pek çok alanda sıkça kullanılmakta olan tükenmez kalem beraberinde leke derdini de getirmektedir. Böyle bir durumda ise aslında uygulanması gereken bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazılarının uygulanması ile birlikte kıyafetler üzerinde yer almakta olan lekelerin giderilmesi kolaylaştırılmaktadır.

Giriş: 30.03.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Tükenmez Kalem Lekesi Çıkaran Çözümler: Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?
HABERTURK.COM

Tükenmez Kalem Lekesi Çıkarma

Günlük yaşam içerisinde mutlaka tükenmez kalem ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bazen ufak tefek aksilikler tükenmez kalem lekesine maruz kalınmasına neden olabilmektedir. Anlık telaşa neden olabilmekte olan bu durumun giderilmesi için evde kolaylıkla uygulanmakta olan yöntemler olduğu söylenebilmektedir. Fakat lekeyi ovalamak ve fırçalamak dağılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle lekeye karşı bu şekilde davranılmaması gerekmektedir.

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Oldukça sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi olan tükenmez kalem lekesinin çıkarılması için uygulanmakta olan bazı yöntemler bulunmaktadır. Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna verilen cevaplar bir tanesi de şu şekilde açıklanmaktadır:

Tükenmez kalem lekesi için o anda müdahale edilmesi gerekmektedir. Leke henüz yeni iken gerçekleştirilen müdahale daha kolay çıkmasına olanak sağlamaktadır. Eğer leke yoğunsa ilk olarak üzerine bir peçete konulması gerekmektedir. Ardından sıvı çamaşır deterjanı ve su ile hazırlanan karşımın bir peçete sürülmesi ardından bölgeyi ovmadan bastırarak bölgeye uygulanması gerekli görülmektedir. Böylelikle lekenin giderilmesine neden olunmaktadır.

Koltuktan Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Genellikle kıyafetlere bulaşmakta olan tükenmez kalem lekesi bazen de koltuklara bulaşabilmektedir. Koltuğa bulaşmakta olan lekenin ise nasıl bir yöntem uygulanarak giderilmesi gerektiği merak edilenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda aslında çamaşır deterjanı ve su kullanımı önerilmektedir. Bu ikisinin karıştırılmasının ardından bir bez ya da peçete yardımı ile bölgeye uygulanması önerilmektedir. Ovalamadan bastırarak işlem yapılması gerekli görülmektedir. Bu sayede oldukça verimli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Kıyafetten Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Gün içerisinde sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olan tükenmez kalem lekesinin giderilmesi için uygulanmakta olan yöntemlerden bir tanesinin de deterjan ve su yöntemi olduğu bilinmektedir. Aslında bu malzemeler ile pek çok farklı noktada bulunmakta olan tükenmez kalem lekesinin giderilmesine olanak sağlanabilmektedir. Oldukça etkili bir yöntemdir ve bununla birlikte leke bulaşır bulaşmaz uygulanması önerilmektedir. Kıyafetten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Deriden Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir kolonya ve pamuk yardımı ile çıkarılabilmekte olduğu söylenebilmektedir. Aynı zamanda çamaşır deterjanı ile birlikte de lekenin çıkarılabilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Genel olarak farklı şekillerde çıkarılabilmekte olan bu leke için lekenin bulaştığı yere en uygun yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle bölgenin zarar görmesi de engellenmektedir.

Kurumuş Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Genel olarak sıkça kullanılmakta olan sabun veya kolonya gibi yöntemler sayesinde alında kurumuş tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap verilebilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde bu leke çıkarılabilmekte ve can sıkıcı bir hale dönüşmemektedir. Önerilen yöntemlerin ilk anda kullanılması söylenmektedir ancak kuruduğunda da kullanılabilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiliz öğretmen için kırmızı bülten çıkarıldı!
İngiliz öğretmen için kırmızı bülten çıkarıldı!
Çift taraflı akciğer nakliyle 14 saatte hayata döndü
Çift taraflı akciğer nakliyle 14 saatte hayata döndü
Muş'ta bulundu... Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri!
Muş'ta bulundu... Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri!
TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?
TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.