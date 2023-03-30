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Pas Lekesi Çıkarma

Pas lekesinin çıkarılması en zor lekelerden bir tanesi olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Özellikle de beyaz bir giysiye bulaştığı durumlarda çıkması imkânsız olarak görülebilmektedir. Fakat beyaz bile olsa pas lekesinin kıyafetlerden uzaklaştırılması için belli başlı bazı yollar bulunmaktadır. Böylelikle lekenin çıkarılması daha kolay bir hale gelmektedir.

Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Pas Lekesi Nasıl Çıkar? Pek çok kişinin şikâyet ettiği durumlardan bir tanesinin de pas lekesi olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Çileden çıkartmakta olan bu lekenin bazen çıkmayacağı da düşünülebilmektedir. Fakat pas lekelerinin çıkmasını sağlamakta olan bazı yöntemler bulunmaktadır. Özellikle de beyaz kıyafetlerde pas lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap olarak limon kullanımı öne sürülmektedir. Bir limonun iyice sıkılması ve yedirilmesi gerekmektedir. Ardından pas lekesinin güneşe bırakılması gerekli görülmektedir. 3 veya 4 saat boyuna burada bekletildikten sonra pas lekesinin çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Demirdeki Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Demirdeki Pas Lekesi Nasıl Çıkar? Demir yüzeyinde yer almakta olan pas lekesi çeşitli yöntemlerin kullanımı ile çıkarılabilmektedir. İnatçı bir leke türüne sahip olan pas lekeleri kuru bir bez ile silinerek çıkarılabilmektedir. Aynı zamanda tel bir fırça ya da bulaşık teli yardımı da kullanılabilmektedir. Pas sökücü sprey ile bir süre bekletildikten sonra temizlenebilmektedir.

Kumaştan Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Kumaştan pas lekesini çıkarmak için kullanılan genellikle içeriği asit olan ürünlerin kullanımı gerçekleştirilmektedir. Kumaşın üzerine asitli olan ürün döküldükten sonra pas kısa bir süre içerisinde çözünmektedir. Genellikle limonun daha sık kullanılmakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra kumaştan pas lekesi nasıl çıkar sorusuna beyaz sirke veya karbonat kullanımı da dahil edilebilmektedir.

Kıyafetten Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Bu noktada oldukça merak edilen bir konu üzerinde durulmaktadır. Çünkü pas lekesi oldukça zor bir lekedir ve bununla birlikte nasıl çıkarılacağına dair merak edilenler fazladır. Öncelikle oldukça zorlayıcı olduğu düşünülen bu lekenin aslında kolay bir şekilde çıkarılabilmekte olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Kolay bir şekilde çıkarılabilmekte olan lekenin giderilmesi için de limon kullanımı oldukça ön planda yer almaktadır. Limonun iyice sıkılması ve pas üzerinde bekletilmesi gerekmektedir. Birkaç saat burada bekletilen limonun daha sonrasında yıkanması gereklidir. Böylelikle pas lekesinin çıkarılabilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Limonun yanı sıra beyaz sirke ya da karbonat kullanımı da sıkça tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır.

Fayanstan Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Fayanslarda yer alan pas lekelerinin giderilmesi için uygulanması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. İlk olarak pas lekesinin bulunduğu noktaya pas sökücü püskürtülmesi ve bekletilmesi gerekmektedir. Bu bekleme süresinin ise 10 dakikadan az olmaması gerekmektedir. Pas çözücü uygulanmak istenmiyor ise diş macunu kullanımı ile temizleme önerilmektedir. Pas lekeleri, sert bir fırça ya da bulaşık teli ile temizlenmelidir. Eğer fayanslar üzerinde bir zarara yol açabileceği düşünülmekte ise sadece sünger ve pas sökücü kullanımı önerilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos