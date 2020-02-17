17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.
Genel mutluluk düzeyi (%),2003-2019
KADINLAR DAHA MUTLU
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında %49,6 iken 2019 yılında %47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek %57,0 oldu.
Cinsiyete göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı (%),2003-2019
EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında %55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %50,6'sının, evli kadınların ise %60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.
EEN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA
Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında %61,2, 2019 yılında ise %58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında %48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.
Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi (%),2019
BİR OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, %55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %52,7 ile yükseköğretim mezunu, %52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %51,8 ile ilkokul mezunu ve %50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi (%),2019
BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ
Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında %74,1 olurken bunu sırasıyla; %12,8 ile çocuklar, %3,8 ile kendisi, %3,7 ile eş, %2,5 ile anne/baba ve %1,6 ile torunlar takip etti.
BİREYLERİN EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında %69,9 olurken bunu sırasıyla; %14,3 ile sevgi, %9,2 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,1 ile iş takip etti.
EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 75.5 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %75,5 olurken bunu sırasıyla %72,2 ile ulaştırma, %67,1 ile sağlık, %61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %54,8 ile eğitim ve %53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%),2019
HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU
Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında %70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %69,0 iken kadınlarda bu oran %70,8 oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!