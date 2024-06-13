TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamındaki madde sepeti ve ortalama madde fiyatları"na ilişkin yaşanan gelişmeler paylaşıldı.

TÜFE hesaplama sürecinin Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Harmonize Tüketici Fiyat Endeksleri Metodoloji El Kitabı'nda belirtilen norm ve standartlara uygun olarak yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, bu kılavuz ve diğer uluslararası yöntem kılavuzlarında belirtildiği gibi TÜFE hesaplarında ortalama fiyatların değil, fiyat değişimlerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan endeks değerlerinin kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili endeks değerlerinin her ay TÜİK tarafından, TÜFE haber bülteniyle kamuoyuyla paylaşıldığına işaret edilerek, "Fiyat endekslerinin amacı ortalama fiyat seviyesini ölçmek değil, saf fiyat değişimlerini ortaya koymaktır. Bu nedenle dünya genelinde hiçbir resmi istatistik ofisi tarafından ortalama madde fiyatlarının tamamı hesaplanıp yayımlanmamaktadır. Çünkü, çok çeşitli mal veya hizmetin ortalama madde fiyatının hesaplanması ve açıklanması yanıltıcı sonuçlara yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Örneklere de yer verilen açıklamada, EUROSTAT dahil olmak üzere hiçbir uluslararası kurum veya kuruluş tarafından ortalama madde fiyatlarının yayımlanmaması hususunda herhangi bir eleştiri yöneltilmediğinin altı çizildi.