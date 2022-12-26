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Tuğrul Bey ne zaman ve nasıl öldü? Alpaslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey ölecek mi?

TRT1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. 39. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak dizide Tuğrul Bey'in akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

Giriş: 26.12.2022 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan tarihi dizi Alpaslan Büyük Selçuklu'da gözler 39. yeni bölüme çevrilmiş durumda. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümde Tuğrul Bey'in ölüp ölmeyeceğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...

  • TUĞRUL BEY NASIL ÖLDÜ?

    Selçuklu idaresinde bulunan ülkede Tuğrul Bey aleyhine üvey kardeşi İbrahim Yınal isyan etti ve büyük sayıda Türkmen de bu isyana katıldı. Tuğrul Bey isyancı üvey kardeşi İbrahim Yınal ve Büveyhoğulları orduları ile zor bir savaşa girmek zorunda kaldı. Aralık 1058'de 400 atlı süvari bedevi Banu Hilal aşiret birlikleri başlarında 1055'te Bağdat'dan sürülmüş Basasırı olarak Bağdat'ı işgal ettiler.

    1060 yılında Tuğrul Bey İbrahim Yinal isyanını bastırdı ve Fâtımîlerin eline geçmiş olan Bağdat'ı ele geçirdi. Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde 73 yaşındayken çocuksuz olarak İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir. Tuğrul Beyin mezarı Tuğrul Kulesi'ndedir.

  • ALPARLSAN BÜYÜK SELÇUKLU TUĞRUL BEY ÖLECEK Mİ?

    Celal tarafından yaralandığı görülen Tuğrul Bey'in ölüp ölmediğine dair net yanıt yeni bölümle birlikte belli olacak.

    BARIŞ BAĞCI DİZİDEN AYRILDI MI?

    Konuya dair bir açıklama oyuncu Barış Bağcı'dan gelmedi. Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

  • ALPARLSAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Alparslan kurduğu tertiple Surmari’ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander’ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri’yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Alparslan yaptığı fetih ile Ani’ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Alparslan’ın şimdiki hedefi ne olacak? Surmari’de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari’yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek?

  • Arslan Yusuf, Vaspurakan’dan kaçıp Ani’ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan’la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti. Seferiye, babasının doğru yola gelmesi için bir hamlede bulunacak mı? Yoksa onu yüreğinden tamamen silecek mi? Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul’dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, imdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak? Alparslan’ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius’a “Ya bul ya öl!” demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos’un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti

  • Stefanos ifşa mı olacak, yoksa bir yolunu bulup bu soruşturmayı atlatabilecek mi? Tuğrul’un has erlerinden biri olan Celal’in aslında Altuncan Hatun’un oğlu Enurşirvan olduğu ortaya çıkacak mı? Annesinin kendisini terk etmesinden dolayı duyduğu öfke ile Besasiri tarafından yetiştirilip saraya giren Celal hedefine ulaşacak mı? Tuğrul ve Altuncan’la hesabını nasıl görecek?

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