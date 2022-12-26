Arslan Yusuf, Vaspurakan’dan kaçıp Ani’ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan’la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti. Seferiye, babasının doğru yola gelmesi için bir hamlede bulunacak mı? Yoksa onu yüreğinden tamamen silecek mi? Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul’dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, imdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak? Alparslan’ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius’a “Ya bul ya öl!” demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos’un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti