He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor.

Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi.