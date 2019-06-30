30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hepsi yeni şarkılardan oluşan albümle ilgili konuşan Tuğba Yurt, bu çalışmasının ismiyle ilgili ser verip sır vermedi. Albümde Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ersay Üner, Mustafa Ceceli, Erhan Bayrak ve Gülden Mutlu gibi isimlerle çalıştığını söyleyen başarılı yorumcu ağustos ayında yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.
Sevgilisi Cenk Şahin ile geçtiğimiz günlerde çıktığı tatil ile hasret giderdiklerini söyleyen Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisinin işi gereği Almanya’da yaşamasıyla ilgili şöyle konuştu: Boş zamanlarımızda böyle kaçamaklar yapmaya çalışıyoruz. Uzak ilişki çok zor, insan sevdiğinin her an yanında olmasını istiyor. İşimiz gereği aramızda mesafe var. Malumunuz sevgilim Almanya'da futbol oynuyor. Umarım en yakın zamanda Türkiye'ye transfer olur ve İstanbul'a döner.
Tuğba Yurt ayrıca sevgiliyle çıktığı mavi turun ardından ailesiyle de tatile gideceğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra sahne performansına start veren Tuğba Yurt, binlerce müzikseverle birlikte şarkılarını seslendirdi. İddialı kostümüyle de dikkat çeken Tuğba Yurt, şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de müzikseverleri coşturdu. Tuğba Yurt'a sahne sonunda Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi tarafından çiçek ve plaket verildi.
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