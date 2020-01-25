"BİZİ DE DÜĞÜNE ÇAĞIRIN"



Çiftin geçtiğimiz aylarda evlenecekleri iddia edilmişti. Bir mekan çıkışı görüntülenen ikili, evlilik sorularına, "Bizi de düğüne çağırın" ve "Böyle şeyleri nereden duyuyorsunuz bilmiyorum ama doğru değil" yanıtını vermişti.