"İNANAMADIM, ÇOK BENZİYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Çok iyi olmuş. Çalışmanın ortasında sanatçılarla tanışıp, görüşme yapıp daha iyi olması için figürle beni yan yana getirmişlerdi ama bitmiş halini ilk defa ben de sizlerle birlikte gördüm, inanamadım. Çok benziyor ve hâlâ bakıyorum. Yıllar önce henüz 17 yaşımdayken ziyaret etmiştim. Bugün bunu yaşıyor olmak çok bambaşka bir onur ve motivasyon benim için" diyerek, heyecanını dile getirdi.



Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds müzesinin ay sonuna kadar bilet satışlarının bir bölümünü UNICEF'E bağışlayacağını ve bu durumun açılışı kendisi için daha değerli kıldığını sözlerine ekledi.