TSKB'nin SKA bağlantılı kredi oranları yüzde 92'ye çıktı

75. kuruluş yılı kapsamında basınla bir araya gelen TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra 2024 yılı değerlendirmesini ve 2025 yılı hedeflerini paylaştı.

Murat Bilgiç, planlı kalkınma döneminde kurulduklarını hatırlatarak aradan geçen bu süreçte, ülke sanayisinde pek çok ilke imza attıklarını söyledi. Bilgiç, TSKB’nin 75 yıldır Türkiye’de yerli üretim ve sanayinin desteklenmesinde aktif rol oynadığını aynı zamanda hisse senedi ve tahvillerin halka arzlarına aracılık ederek sermaye piyasasının gelişmesine katkı sunduklarını belirtti.

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Konuşmasında, 2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisini de değerlendiren Murat Bilgiç, TSKB’nin 2024 yılında başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Söz konusu dönemde, TSKB’nin aktif büyüklüğünü yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar TL’ye, kredilerini ise yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar TL’ye yükselttiklerini söyledi. Bilgiç sözlerine şöyle devam etti:

“Yıl içinde 1,8 milyar ABD doları uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirerek iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektörü ve kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarına desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda, bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyoruz.”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam kredi portföylerindeki oranını yüzde 92’ye çıkarırken, 2030 hedefleri olan 10 milyar ABD doları SKA finansmanının yüzde 52’sini tamamladıklarını aktaran Bilgiç, uluslararası kuruluşlardan sağlanan 1,7 milyar ABD dolarlık fon ve Eurobond ihraçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini ifade etti. Net dönem kârlarını yıllık yüzde 44 artışla 10,1 milyar TL’ye çıkararak yüzde 38,5 özkaynak kârlılığı ve yüzde 6,3 net faiz marjına ulaştıklarını belirten Bilgiç, ayrıca 300 milyon TL ilave serbest karşılık ayırarak güçlü aktif kalitelerini koruduklarını söyledi.

REKLAM TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2024 yılında SKA bağlantılı kredi oranlarını yüzde 92’ye, iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı kredi oranlarını ise yüzde 58’e çıkardıklarını belirtti. 10 milyar ABD doları SKA bağlantılı kredi hedeflerinin yüzde 52’sini ve 4 milyar ABD doları iklim finansmanı hedeflerinin yüzde 18’ini tamamladıklarını vurgulayan Bilgiç, sürdürülebilir finansman alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. Ayrıca, ICMA prensiplerine uygun olarak Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni yenileyerek Türkiye’de geçiş finansmanı kapsamında ikinci taraf görüşü alan ilk kurum olduklarını ve Corporate Knights’ın “Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Kurumu” 2025 listesine giren tek Türk bankası olduklarını söyledi. "TÜRKİYE YEŞİL FONU İLE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYORUZ" 2024 yılında Dünya Bankası ile 155 milyon ABD doları tutarında bir kredi sözleşmesi imzalayarak, dünya genelinde kredi ile finanse edilen ilk ve yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu'nu kurduklarını belirten Murat Bilgiç, “Bu fonla, firmalara sermaye artışı yöntemiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye Yeşil Fonu ile firmaların yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol üstlenirken, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanı kaynaklarının çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı hedefliyoruz. TSKB olarak, Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 2024 yılında Türkiye’nin 23 şehrinde ve iki ülkede gerçekleştirdikleri 150’yi aşkın projeyle danışmanlık faaliyetlerini genişletmeye ve derinleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Murat Bilgiç, “Finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan uzman ekiplerimizle sunduğumuz fizibilite ve şirket değerleme çalışmaları, finansal strateji raporları, enerji verimliliği analizleri ve makroekonomi danışmanlığı gibi hizmetlerle iş dünyası ve kamu sektörü için stratejik ve katma değerli çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 11 İLDE 11 KÜTÜPHANE PROJESİ Murat Bilgiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde eğitimi desteklemek amacıyla başlattıkları “11 İlde 11 Kütüphane” projesi kapsamında 2 yıl içinde 9 kütüphane açtıklarını, son olarak Malatya ve Elazığ’daki kütüphanelerle taahhütlerini tamamlayacaklarını belirtti. İKSV iş birliğiyle yürütülen Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu kapsamında, şimdiye kadar 107 genç müzisyene destek olduklarını ifade etti. TEV iş birliğinde yürütülen Eğitimden Üretime Burs Fonu kapsamında ise bugüne kadar 320 kız öğrenciye burs sağladıklarını, Bankanın 75. yılına özel olarak, 2025’te 75 öğrenciye daha destek olacaklarını paylaştı.

Bankanın 75. yılında, okul öncesi eğitime ve kadınların ekonomiye aktif katılımına destek vermek amacıyla “TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı” projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Bilgiç, “Kilis Öncüpınar İlkokulu’nda açılışını yaptığımız ilk ana sınıfımızda, çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyecek özel öğrenim alanları oluşturduk. 2025 yılı boyunca ihtiyaçları gözeterek farklı illerde açacağımız yeni ana sınıflarıyla nitelikli eğitime ve kadın istihdamına katkımızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.