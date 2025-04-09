Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti

Küresel ticaret politikalarının teknoloji devleri üzerindeki etkisi, sektördeki dengeleri yeniden şekillendiriyor. ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 104’lük gümrük vergisi, teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırdı. Üretiminin büyük bir kısmını Çin’de gerçekleştiren Apple, bu tarifelerden en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. 9 Nisan 2025 itibarıyla Apple’ın piyasa değeri 2,59 trilyon dolara gerileyerek son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Öte yandan Companiesmarketcap verilerine göre Microsoft, aynı süreçte daha az etkilenerek piyasa değerini 2,668 trilyon dolar olarak korudu ve Apple’ı geride bırakarak teknoloji devleri arasındaki liderlik yarışında avantaj sağladı ve dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını Apple’dan geri aldı.

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Nvidia’nın 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle rakiplerine göre daha az kaybeden olarak dikkat çekerken, Alphabet ve Amazon da tarifelerin etkilerini hissediyor.

ÇİN’DE ÜRETİM YAPAN APPLE ZORA GİRDİ

Trump’ın Çin’e yönelik sert ticaret politikaları, Apple’ın tedarik zincirinde ciddi bir baskı yarattı. iPhone, iPad ve Mac gibi ürünlerinin çoğu Çin’de üretilen Apple, yeni tarifeler nedeniyle üretim maliyetlerinde önemli bir artışla karşılaştı. Bu durum, şirketin kâr marjlarını daraltırken, hisse senetleri son dört işlem gününde %23 değer kaybetti. Yatırımcılar, Apple’ın Çin’e bağımlılığı ve büyüme potansiyelindeki belirsizlikler nedeniyle satışa yöneldi. Companiesmarketcap.com’a göre, Apple’ın piyasa değeri 9 Nisan 2025 itibarıyla 2,59 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi. Şirketin, üretimini Hindistan ve Vietnam gibi alternatif bölgelere kaydırma planları olsa da, bu geçişin kısa vadede maliyetleri artırabileceği belirtiliyor.

REKLAM MICROSOFT’UN DAYANIKLILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR Apple’ın yaşadığı bu çalkantılı süreçte Microsoft, bulut bilişim platformu Azure ve yapay zekâ yatırımlarıyla öne çıktı. Tarifelerden daha az etkilenen iş modeli sayesinde gelirlerini artıran şirket, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürdü. Companiesmarketcap.com verilerine göre, Microsoft’un piyasa değeri 7 Nisan 2025 itibarıyla 2,668 trilyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, Microsoft’un Apple’ı geride bırakarak teknoloji devleri arasındaki liderlik yarışında bir adım öne çıktığını gösteriyor. Analistler, Microsoft’un çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarının ve küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığının bu başarının temelini oluşturduğunu vurguluyor. NVIDIA VE YAPAY ZEKA FAKTÖRÜ Teknoloji sektöründe dikkat çeken bir diğer isim ise Nvidia oldu. Yapay zekâ ve grafik işlemci (GPU) alanındaki liderliğiyle tanınan şirket, piyasa değerini 9 Nisan 2025 itibarıyla 2,5 trilyon dolara taşıdı. Companiesmarketcap.com verilerine göre, Nvidia’nın hisseleri son aylarda %30’un üzerinde değer kazanarak yatırımcıların yapay zekâ teknolojilerine olan ilgisini yansıttı. Buna karşın son birkaç günlük süreçte çip devi düşüşe geçse de rakiplerinden çok daha düşük bir gerileme ile üçüncü sırada yer almayı başardı. Çin’deki üretim bağımlılığı Apple kadar yoğun olmayan Nvidia, tarifelerden daha az etkilenerek yükselişini sürdürdü. Şirketin, özellikle veri merkezleri ve otomotiv sektöründeki adımları da, piyasa değerindeki bu artışı destekliyor.

GOOGLE VE AMAZON DA ETKİLENDİ Tarifeler, diğer teknoloji devlerini de etkiledi. Alphabet (Google), 9 Nisan 2025 itibarıyla 1,774 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli beşinci şirketi konumunda bulunuyor. Şirket, reklam gelirlerine olan bağımlılığı ve Çin’deki sınırlı varlığı nedeniyle tarifelerden dolaylı olarak etkilense de, yapay zekâ ve bulut hizmetlerindeki yatırımlarıyla ayakta kalmayı başarıyor. Amazon ise 1,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle listede altıncı sırada yer alıyor. Çin’den ithal edilen ürünlere bağımlı olan Amazon’un lojistik ve e-ticaret operasyonları, tarifeler nedeniyle maliyet baskısı altında. Ancak şirketin AWS (Amazon Web Services) birimi, bu zorlu dönemde büyümeye devam ediyor. TEKNOLOJİ DÜNYASINDA REKABET KIZIŞIYOR Bir süredir devam eden ABD-Çin geriliminde en çok etkilenen sektörlerin başında teknoloji firmaları geliyor. Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet ve Amazon arasındaki bu piyasa değeri yarışı ise, teknoloji dünyasında rekabetin ne kadar dinamik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Analistler, Apple’ın uzun vadede Çin’e olan bağımlılığını azaltmak için üretim tesislerini çeşitlendirebileceğini, ancak bu sürecin zaman alacağını öngörüyor. Microsoft ve Nvidia ise yapay zekâ ve bulut teknolojilerindeki liderlikleriyle avantajlı konumlarını koruyor. Alphabet ve Amazon da kendi alanlarında yenilikçi adımlarla bu yarışta varlıklarını sürdürüyor.