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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın uğradığı saldırı farklı açıdan yayınlandı | Dış Haberler

        Trump'ın uğradığı saldırı farklı açıdan yayınlandı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pansilvanya'da düzenlenen mitingte saldırıya uğradığı anın başka açıdan görüntüleri yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 04:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:06
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        Bir başka açıdan saldırı anı...
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        Pansilvanya'daki mitingte kalabalığa hitap ederken silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir başka açıdan görüntüleri yayınlandı.

        KESKİN NİŞANCILAR ÇATIDA

        Görüntülerde Trump'ın konuşma yaptığı kürsünün sağ tarafında bulunan keskin nişancılar dikkat çekiyor. Trump'un saldırıya uğrama anında ise keskin nişancıların seri ateş ettikleri ekrana yansıyor.

        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
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        #trump saldırı anı
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